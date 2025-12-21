Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ако Кадилак стигне до старта в Австралия, това ще е победа

Ако Кадилак стигне до старта в Австралия, това ще е победа

  • 21 дек 2025 | 15:41
  • 126
  • 0

Бившият ръководител по стратегиите в Макларън и Астън Мартин, Бърни Колинс, смята, че ще бъде „победа“ за Кадилак, ако изобщо успеят „да изкарат колата си на стартовата решетка в Австралия“.

След преодоляването на редица препятствия Дженерал Мотърс получи одобрение да се присъедини към върха на моторните спортове като единадесети отбор, като това място ще бъде заето от Кадилак.

Проектът, който предвижда те да станат и производители на задвижващи системи през 2029 г., продължава да набира скорост преди Гран При на Австралия, което ще отбележи началото на сезон 2026. Така Кадилак ще се превърне в първия нов отбор, който се присъединява към F1 след Хаас през 2016 година.

„Мисля, че на Кадилак ще им бъде много трудно“, заяви настоящата анализаторка на Sky Sports F1, сравнявайки новия отбор с американските им колеги от Хаас и огромната задача, пред която са изправени.

„Да събереш нов отбор, да събереш всички хора, да изкараш колата на стартовата решетка... Вече сме го виждали, когато Хаас се присъединиха. Спомням си, че тогава бях в Макларън и в петък сутринта, докато влизах на пистата, момчетата от Хаад тъкмо излизаха, за да си вземат душ и да се върнат обратно. Толкова много усилия им костваше да подготвят новата кола за Австралия.“

„Така че, мисля, че работата пред момчетата от Кадилак не бива да се подценява. Ако успеят да изкарат тази кола на стартовата решетка в Австралия, това ще бъде наистина голямо постижение за тях. Мисля, че в много отношения това ще бъде победа.“

Снимки: Gettyimages

