  3. Мбапе обяви Роналдо за свой приятел и посвети гола си на него след изравнения рекорд

Мбапе обяви Роналдо за свой приятел и посвети гола си на него след изравнения рекорд

  • 21 дек 2025 | 02:56
  • 159
  • 0

Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори за звездния нападател на Ал-Насър, легендата на мадридския гигант Кристиано Роналдо, чийто рекорд за брой голове за една календарна година той повтори с Лос Бланкос.

“Кристиано е мой приятел и моят идол. Празненството беше посветено на него. Кристиано ми помогна да се адаптирам тук. Искам да му изпратя най-добрите си пожелания, Весела Коледа и Честита Нова Година. Говорихме си много. Беше хубаво. Имам си собствено тържество, но исках да посветя този гол специално на него”, каза Мбапе.

Французинът се разписа срещу Севиля в последния мач на Реал за 2025 г., като това беше неговият 59-и гол за тази година.

През 2013 г. същото направи и Роналдо.

