Мбапе обяви Роналдо за свой приятел и посвети гола си на него след изравнения рекорд

Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори за звездния нападател на Ал-Насър, легендата на мадридския гигант Кристиано Роналдо, чийто рекорд за брой голове за една календарна година той повтори с Лос Бланкос.
Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо
“Кристиано е мой приятел и моят идол. Празненството беше посветено на него. Кристиано ми помогна да се адаптирам тук. Искам да му изпратя най-добрите си пожелания, Весела Коледа и Честита Нова Година. Говорихме си много. Беше хубаво. Имам си собствено тържество, но исках да посветя този гол специално на него”, каза Мбапе.
Французинът се разписа срещу Севиля в последния мач на Реал за 2025 г., като това беше неговият 59-и гол за тази година.
През 2013 г. същото направи и Роналдо.