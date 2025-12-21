Мбапе обяви Роналдо за свой приятел и посвети гола си на него след изравнения рекорд

Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори за звездния нападател на Ал-Насър, легендата на мадридския гигант Кристиано Роналдо, чийто рекорд за брой голове за една календарна година той повтори с Лос Бланкос.

Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

“Кристиано е мой приятел и моят идол. Празненството беше посветено на него. Кристиано ми помогна да се адаптирам тук. Искам да му изпратя най-добрите си пожелания, Весела Коледа и Честита Нова Година. Говорихме си много. Беше хубаво. Имам си собствено тържество, но исках да посветя този гол специално на него”, каза Мбапе.

🤍✨ Kylian Mbappé: “Cristiano helped me adapt to Real Madrid. We talked a lot. It was nice”.



“I have my own celebration, but I wanted to dedicate this to him”. pic.twitter.com/CwIWhw7vQO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025

Французинът се разписа срещу Севиля в последния мач на Реал за 2025 г., като това беше неговият 59-и гол за тази година.

През 2013 г. същото направи и Роналдо.