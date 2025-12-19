Чаби Алонсо: Имаме близки отношения с клуба, основани на уважение и привързаност

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо говори пред медиите преди утрешното домакинство на Севиля. През седмицата отборът отстрани трудно в Купата на краля третодивизионния Талавера де ла Рейна след успех като гост с 3:2.

„Това е последният мач за годината. Играхме много мачове и искаме да завършим силно, да спечелим третата си победа и да започнем 2026 г. с енергия и оптимизъм. Севиля са изискващ съперник, играят в ситуации един на един, а играчите им са много активни в дуелите. Те са добри с топката. Искаме всички да се насладят на мача“, започна той.

🗣 Xabi Alonso: "Club support? From the beginning, we have had a close relationship, based on respect and affection. The demands are extremely high. It's a long road, there will be good times and not-so-good times." pic.twitter.com/i1UPU7tSbE — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 19, 2025

Запитан за все по-увеличаващите се слухове за негово уволнение и дали има подкрепата на клуба, специалистът каза: „От самото начало имаме близки отношения, основани на уважение и привързаност. Изискванията са изключително високи. Пътят е дълъг, ще има добри моменти и не толкова добри моменти. Искаме да завършим добре един труден и тежък период. В този клуб винаги се стремим към всичко, крайната цел е ясна. Процесът за постигането ѝ е фундаментален. Оценките се дават в края на сезона, но не аз съм този, който трябва да ги поставя. Най-важното е да печелим.

Търпение в Реал Мадрид? Клубът винаги се стреми към всичко, знаем каква е целта. Знаем как искаме да я постигнем. Всички сме обединени, от президента до играчите, да дадем най-доброто от себе си. Това е безспорно".

🗣 Xabi Alonso: "Vinicius's bad run? Vini's situation is a matter of timing, I have no doubt that the goal will come. Hopefully it will be tomorrow." pic.twitter.com/QfnqVMcrlw — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 19, 2025

Запитан за състоянието на Едуардо Камавинга и Федерико Валверде, треньорът отговори уклончиво: „Имаше играчи, които успяха да тренират днес, но не мога да кажа какво ще се случи с групата за мача. Нуждаем се от всички.“

Що се отнася до бразилците Винисиус Жуниор и Родриго, Чаби каза: "Доволен съм от Винисиус. Сигурен съм, че головете му ще дойдат много скоро, това е само въпрос на време. Много съм доволен от Родриго. Той се представя много добре. Той ни дава баланс, както с топката, така и без нея. Има отлична техника. Комбинира добре между линиите и в тесни пространства... много добре!".

🗣 Xabi Alonso: "Playing with more strikers? We’ve done it at times. Endrick played well, he created space for Kylian. We can prepare for matches against deep-lying defenses, we need to pack the box. We can make short runs to create space for Vini, Jude, Kylian… We have to… pic.twitter.com/K8OK1HHQdv — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 19, 2025

Алонсо засегна и възможността да използва повече нападатели: „В определени моменти сме го правили. Ендрик игра добре, освободи пространства за Килиан. Можем да подготвяме мачове срещу дълбоко прибрани защити, трябва да трупаме хора в наказателното поле. Трябва да комбинираме индивидуалните качества, с които разполагаме".

Снимки: Imago