Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА пуска нова инициатива за феновете

ЦСКА пуска нова инициатива за феновете

  • 19 дек 2025 | 17:28
  • 445
  • 2
ЦСКА пуска нова инициатива за феновете

Ръководството на ЦСКА организира поредната си инициатива, която е насочена към привържениците на "армейците". Стартира ново предизвикателство в приложението MyCSKA – "Фен на месеца".

"Червените" се похвалиха: MyCSKA е в най-сваляното приложение в България!
"Червените" се похвалиха: MyCSKA е в най-сваляното приложение в България!

"Даваме старт на ново предизвикателство в приложението MyCSKA – "Фен на месеца"!

Най-активните армейци ще имат шанс да бъдат отличени и наградени от клуба и платформата Ultrafan.

Награди за ТОП 3 в класацията:

1-во място – подписана фланелка от отбора

2-ро място – подписана топка

3-то място – ваучер на стойност 50 лв. (25.57 Евро) за официалния клубен магазин на ул. "Солунска" 12, предоставен от Ultrafan

Бъди активен в MyCSKA, трупай точки и се изкачи в класацията!

Подготвяме и "Фен на сезона", където първите трима в края на сезона ще бъдат отличени с големи награди!

Пълните правила на играта са налични в бутона на класирането", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Талант подписа договор за три години с Левски

Талант подписа договор за три години с Левски

  • 19 дек 2025 | 13:14
  • 10647
  • 13
Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

  • 19 дек 2025 | 13:12
  • 444
  • 0
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 12938
  • 6
Фондация ЦСКА активно подпомага лечението на Любо Пенев

Фондация ЦСКА активно подпомага лечението на Любо Пенев

  • 19 дек 2025 | 12:03
  • 1548
  • 2
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 5134
  • 67
В Аксаково ще имат нова трибуна

В Аксаково ще имат нова трибуна

  • 19 дек 2025 | 09:19
  • 982
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:3 Лудогорец, Дуа с втори гол

Берое 0:3 Лудогорец, Дуа с втори гол

  • 19 дек 2025 | 18:44
  • 7375
  • 59
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 10198
  • 6
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 12500
  • 18
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 12938
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 14677
  • 10
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 16487
  • 48