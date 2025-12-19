ЦСКА пуска нова инициатива за феновете

Ръководството на ЦСКА организира поредната си инициатива, която е насочена към привържениците на "армейците". Стартира ново предизвикателство в приложението MyCSKA – "Фен на месеца".

"Червените" се похвалиха: MyCSKA е в най-сваляното приложение в България!

"Даваме старт на ново предизвикателство в приложението MyCSKA – "Фен на месеца"!

Най-активните армейци ще имат шанс да бъдат отличени и наградени от клуба и платформата Ultrafan.

Награди за ТОП 3 в класацията:

1-во място – подписана фланелка от отбора

2-ро място – подписана топка

3-то място – ваучер на стойност 50 лв. (25.57 Евро) за официалния клубен магазин на ул. "Солунска" 12, предоставен от Ultrafan

Бъди активен в MyCSKA, трупай точки и се изкачи в класацията!

Подготвяме и "Фен на сезона", където първите трима в края на сезона ще бъдат отличени с големи награди!

Пълните правила на играта са налични в бутона на класирането", написаха от клуба.