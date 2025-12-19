Популярни
Ханзи Флик не бърза да преподпише с Барселона

  19 дек 2025 | 19:53
Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изглежда засега не е склонен да се ангажира дългосрочно с клуба.

Въпреки заявеното от каталунския гранд намерение за удължаването на договора на специалиста вестник "Мундо Депортиво" твърди, че отговорът на Флик е, че не иска да обсъжда въпроса преди края на сезона. Германският треньор се наслаждава на ежедневието си в настоящата ситуация и предпочита да вземе решение за бъдещето през следващото лято.

До изтичането на актуалния контракт на Флик остават още 18 месеца. След като първоначално подписа двегодишен договор, 52-годишният наставник се съгласи на удължаване до 2027-а през миналото лято.

Снимки: Gettyimages

