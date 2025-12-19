Ханзи Флик не бърза да преподпише с Барселона

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изглежда засега не е склонен да се ангажира дългосрочно с клуба.
В Барселона вече мислят още веднъж да удължат договора на Ханзи Флик
Въпреки заявеното от каталунския гранд намерение за удължаването на договора на специалиста вестник "Мундо Депортиво" твърди, че отговорът на Флик е, че не иска да обсъжда въпроса преди края на сезона. Германският треньор се наслаждава на ежедневието си в настоящата ситуация и предпочита да вземе решение за бъдещето през следващото лято.
До изтичането на актуалния контракт на Флик остават още 18 месеца. След като първоначално подписа двегодишен договор, 52-годишният наставник се съгласи на удължаване до 2027-а през миналото лято.
