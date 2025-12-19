Ханзи Флик не бърза да преподпише с Барселона

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изглежда засега не е склонен да се ангажира дългосрочно с клуба.

В Барселона вече мислят още веднъж да удължат договора на Ханзи Флик

Въпреки заявеното от каталунския гранд намерение за удължаването на договора на специалиста вестник "Мундо Депортиво" твърди, че отговорът на Флик е, че не иска да обсъжда въпроса преди края на сезона. Германският треньор се наслаждава на ежедневието си в настоящата ситуация и предпочита да вземе решение за бъдещето през следващото лято.

🚨 BREAKING: Joan Laporta and Deco met with Hansi Flick last week to express the club’s desire to renew his contract until 2028. Flick will decide at the end of the season, with the team’s results and the club’s presidential elections being key factors. [@RogerTorello] 🇩🇪 pic.twitter.com/wVkYgsyB40 — barcacentre (@barcacentre) December 19, 2025

До изтичането на актуалния контракт на Флик остават още 18 месеца. След като първоначално подписа двегодишен договор, 52-годишният наставник се съгласи на удължаване до 2027-а през миналото лято.

Снимки: Gettyimages