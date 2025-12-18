Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. В Барселона избраха футболиста на сезона

В Барселона избраха футболиста на сезона

  • 18 дек 2025 | 13:59
  • 799
  • 0
В Барселона избраха футболиста на сезона

Педри беше определен за футболист на сезона (2024/25) в Барселона от Асоциацията на играчите на клуба. Тя му се връчва в знак на признание за демонстрирания феърплей през кампанията, уточняват каталунците.

Това е втори такъв приз за полузащитника, като той я спечели и за сезон 2021/22.

През миналата година пък наградата за №1 за сезон 2023/24 беше заслужена от Ламин Ямал.

Сега, заедно с Педри, е отличена и Клаудия Пиня като №1 при дамите.

Отличията бяха връчени на играчите от президента на асоциацията Хуан Мануел Асенси и клубния директор Жозеп Игнаси Масия по време на церемония в тренировъчния комплекс „Сиутат Еспортива“.

На церемонията присъстваха още членове на ръководството на асоциацията Рафаел Сувирия и Антонио Олмо, бившият вратар на първия отбор Кристина Молина, както и една от пионерките на женския отбор на ФК Барселона – Карме Нието. Наградата Barça Players’ Award отчита ангажираността към клуба и обществото, както и уважението към феновете, съперниците и съдиите.

Асоциацията връчва Barça Players’ Award за първи път през 2010 г., като първият носител е Боян Къркич. Интересното е, че Лионел Меси има само една такава награда - за сезон 2015/16.

