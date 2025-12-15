Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!

4-кратният световен шампион Томи Макинен се раздели с основания от него тим на Тойота в Световния рали шампионат в края на 2020 година, но продължава да следи отблизо WRC. Макар и рядко да ходи по състезания, Томи потвърди, че гледа всички ралита.

Сезон 2025 в WRC завърши с дебютното издание на рали „Саудитска Арабия“, където се реши титлата, а състезанието има 10-годишен договор за място в календара.

Надпреварата се оказа много драматична, особено що се отнася до бройката спукани гуми и много пилоти се оплакаха от това, че не е нормално световната титла да зависи от това дали ще спукаш гума или не.

Мнението на Томи Макинен по този въпрос едва ли е изненада.

„Следя WRC по телевизията през целия сезон, това важи и за финала на сезона в Саудитска Арабия. За пилотите това сигурно е било най-глупавото рали на света – обясни Макинен. – В това състезание пилотите смениха толкова гуми, колкото за целия сезон. Знам какво изпитват момчетата зад волана, това рали определено беше трудно.“

Според Макинен, в Саудитска Арабия пилотите са претърпели твърде много инциденти.

„Условията там са твърде сурови и тежки за съвременните рали коли – обясни легендарният финландец. – Виж, автомобилите за рали „Дакар“ са нещо съвсем друго, те са създадени за такива състезания.“

Снимки: Gettyimages