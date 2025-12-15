Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!

Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!

  • 15 дек 2025 | 20:27
  • 1010
  • 0

4-кратният световен шампион Томи Макинен се раздели с основания от него тим на Тойота в Световния рали шампионат в края на 2020 година, но продължава да следи отблизо WRC. Макар и рядко да ходи по състезания, Томи потвърди, че гледа всички ралита.

Сезон 2025 в WRC завърши с дебютното издание на рали „Саудитска Арабия“, където се реши титлата, а състезанието има 10-годишен договор за място в календара.

Рали „Канарски острови“ е близо до дългосрочно бъдеще в WRC
Рали „Канарски острови“ е близо до дългосрочно бъдеще в WRC

Надпреварата се оказа много драматична, особено що се отнася до бройката спукани гуми и много пилоти се оплакаха от това, че не е нормално световната титла да зависи от това дали ще спукаш гума или не.

Мнението на Томи Макинен по този въпрос едва ли е изненада.

Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча
Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча

„Следя WRC по телевизията през целия сезон, това важи и за финала на сезона в Саудитска Арабия. За пилотите това сигурно е било най-глупавото рали на света – обясни Макинен. – В това състезание пилотите смениха толкова гуми, колкото за целия сезон. Знам какво изпитват момчетата зад волана, това рали определено беше трудно.“

Според Макинен, в Саудитска Арабия пилотите са претърпели твърде много инциденти.

„Условията там са твърде сурови и тежки за съвременните рали коли – обясни легендарният финландец. – Виж, автомобилите за рали „Дакар“ са нещо съвсем друго, те са създадени за такива състезания.“

Готови са правилата за новите WRC коли
Готови са правилата за новите WRC коли
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Волф описа сезона на Антонели като „битка с канибали“

Волф описа сезона на Антонели като „битка с канибали“

  • 15 дек 2025 | 18:08
  • 724
  • 0
Ауди ще представи цветовата си схема на 20 януари

Ауди ще представи цветовата си схема на 20 януари

  • 15 дек 2025 | 17:11
  • 950
  • 0
Гюнтер Щайнер предложи на Ландо Норис да пробва мотор от MotoGP

Гюнтер Щайнер предложи на Ландо Норис да пробва мотор от MotoGP

  • 15 дек 2025 | 17:00
  • 391
  • 0
Ферари за отношенията с Хамилтън: Не е толкова зле, колкото изглежда

Ферари за отношенията с Хамилтън: Не е толкова зле, колкото изглежда

  • 15 дек 2025 | 16:16
  • 755
  • 0
И Шарл Леклер отива в Антарктика през зимата

И Шарл Леклер отива в Антарктика през зимата

  • 15 дек 2025 | 14:50
  • 1090
  • 2
Хил: Верстапен може би уважава повече Пиастри, а не Норис

Хил: Верстапен може би уважава повече Пиастри, а не Норис

  • 15 дек 2025 | 14:36
  • 1311
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед - Борнемут, Мбемо и Амад все пак са титуляри въпреки съмненията

Ман Юнайтед - Борнемут, Мбемо и Амад все пак са титуляри въпреки съмненията

  • 15 дек 2025 | 21:11
  • 616
  • 1
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 22172
  • 117
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 11956
  • 10
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 32269
  • 54
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 27737
  • 56
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 16303
  • 55