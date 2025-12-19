Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. Бенковски иска лагер в чужбина

Бенковски иска лагер в чужбина

  19 дек 2025 | 17:42
  • 441
  • 0

Ръководството Бенковски (Исперих) води разговори за провеждане на кратък лагер в чужбина в периода между 17-и и 21-и януари следващата година. Ако замисъла се осъществи, Бенковски ще изиграе максимум два приятелски мача извън пределите на България. Лагерът ще е част от зимната подготовка на тима от Исперих. Тя ще стартира на 6 януари. Четири дни по-късно отбора ще проведе двустранна игра. Осигурени са вече по една контрола с Фратрия II (Варна) и Рилци (Добрич). На 14 февруари, Бенковски (Исперих) ще премери сили с Черноморец (Балчик) в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Седмица по-късно стартира пролетния полусезон на Североизточната Трета лига.

Снимка: fcbenkovskiisperih.com

