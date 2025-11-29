Хикс в Исперих

2:2 приключиха в Исперих, местния Бенковски и Устрем (Дончево). Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Съперниците изиграха интригуващ двубой. Домакините повече владееха топката. Гостите пък контраатакуваха опасно. Така откриха резултата в 19-ата минута с попадението на Виктор Христов. Скоро вратаря им отрази опасен удар. В 27-а и 35-ата минута стражът на Бенковски предотврати нови попадения във вратата си. В 38-ата минута топката спря в мрежата на Устрем, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. Капитанът Лъчезар Йорданов възстанови равенството в 43-ата минута. Филип Хорват направи обрата с удар от границата на наказателното поле – 2:1 в 71-ата минута. С гол в 86-ата, хиксът беше фиксиран окончателно.