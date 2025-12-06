Лудогорец III победи Бенковски

Популярни
  • 6 дек 2025 | 17:31
В Разград, Лудогорец III постигна 3:2 над Бенковски (Исперих). Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига. През първата и половина, съперниците демонстрираха динамичен футбол. Домакините владееха инициативата, а съперника им действаше по-прибрано, разчитайки напред на контраатаки. Малко бяха положенията за гол. Паднаха обаче две попадения. Петър Иванов стреля от границата на наказателното поле за 0:1 в 9-ата минута. В 13-ата, първо Исмет Хасан пропиля отлична възможност за разградчани. Секунди по-късно Ястиян Георгиев изравни с глава след центриране от корнер. В 39-ата минута пък капитана Мартин Станчев шутира, но вратаря на гостите Стефан Петков се справи. Със започване на второто полувреме, младата селекция на Христо Златински натисна и доминира до края на двубоя. Напречната греда спаси вратаря на Бенковски в 47-ата минута. В 59-ата се случи нов критичен момент пред Стефан Петков. Илиан Гатински подаде в наказателното поле, където Ястиян Георгиев преодоля противник и се разписа за обрата – 2:1 в 62-ата минута. В 74-ата Петков изби коварна топка и връхлитащия Джан Ниязи отблизо покачи на 3:1. Филип Хорват реализира второто попадение за отбора от Исперих в 85-ата минута. В оставащото време гостите опитаха да достигнат до равенството, но без успех.

