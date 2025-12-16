Николай Кънчев за есента на Бенковски

Бенковски (Исперих) завърши на шесто място есенния полусезон на Североизточната Трета лига. Достигна и до регионалния полуфинал в турнира за купата на Аматьорската лига.

Треньорът Николай Кънчев коментира представянето пред Sportal.bg.

„Не беше равен стартът ни със съперниците пред нас в класирането. Те започнаха сезона с обиграни формации. Ние пък градихме изцяло нов състав. Нови изисквания, много нови футболисти. Всичко трябваше да вършим в движение, в надпревара с времето. Спечелихме 29 точки. Можеше да имаме още по-голям актив. Нямаме го и вината за това е в нас. Като цяло сме доволни от представянето си. Повечето от конкурентите ни водят нормален тренировъчен процес. Лесен мач за нас нямаше. Отборите излизаха срещу нас пределно мотивирани и играеха на върха на възможностите си. Радващо е, че от повечето срещи излязохме с положителни резултати. Видя се, че имаме накъде още да се развиваме и израстваме като отбор. Смятам, че през пролетта ще сме още по-добри. Трябва обаче да го покажем. Ще го направим като продължим да работим сериозно“.