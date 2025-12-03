Волов Шумен 2007 и Бенковски не излъчиха победител в хубав мач

2:2 приключиха Волов Шумен 2007 и гостуващия му Бенковски (Исперих). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двата отбора изиграха динамичен двубой с много добро темпо през всичките 90 минути. Първото полувреме беше за домакините. Те владееха инициативата, атакуваха, създадоха положения пред противниковата врата. Не успеха обаче да материализират предимството си с гол. Гостите действаха по-затворено. Малко преди почивката обаче пропуснаха две възможности да излязат напред в резултата. През второто полувреме, футболистите на Бенковски по-често поглеждаха към противниковата врата и настана равновесие на терена. Лидерът им Янчо Андреев направи двоен пропуск за секунди, улучвайки веднъж гредата в 54-ата минута. Домакините също поставиха на изпитание стража на съперника. В 57-ата минута току що влезлия от резервната скамейка Филип Хорват оплете топката в шуменската мрежа след взаимодействие с Андреев – 0:1. Отговорът даде Димитър Игнатовски, който изравни след като беше изведен сам срещу вратаря в 62-ата минута. В 66-ата обаче Микита Ходаковский вкара отблизо след центриране от фаул и даде нов аванс на отбора от Исперих. Игнатовски фиксира хикса с попадение от дузпа в 89-ата минута.

Снимка: fcbenkovskiisperih.com