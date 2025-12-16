"Червените" се похвалиха: MyCSKA е в най-сваляното приложение в България!

Ръководството на ЦСКА се похвали, че новото мобилно приложение на клуба се е превърнало в най-сваляното такова у нас. Това се случва няма и 24 часа след пускането на приложението на "армейците".

"Армейците" с ултрамодерна придобивка

"Благодарим ви, армейци! Отново доказахме, че сме №1 - заедно! Само часове след пускането си, MyCSKA се превърна в най-сваляното приложение в Apple App Store - не само в спортните категории, а сред всички приложения! Модерно, бързо и създадено специално за червената общност - MyCSKA вече е свалено в 55 държави по света. Където и да сте, ЦСКА е с вас! Всичко за ЦСКА - на едно място. Винаги един до друг – вече и дигитално!", написаха "червените".