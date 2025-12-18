Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Кевин Додай може да напусне ЦСКА през зимата

Кевин Додай може да напусне ЦСКА през зимата

  • 18 дек 2025 | 13:28
Кевин Додай може да напусне ЦСКА през зимата

Крилото на ЦСКА Кевин Додай може да бъде пратен в друг отбор под наем, твърди "Мач Телеграф". Това обяви албанският журналист Илириан Фоти. Според него Додай не е успял да убеди своя треньор Христо Янев и заради това не влиза в плановете му.

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

ЦСКА го купи за 450 000 евро от Влазния миналото лято. Друга от причините за евентуалното напускане на Додай е фактът, че след привличането на Алехандро Пиедраита "армейците" имат вече 8 футболисти без паспорти от ЕС.

