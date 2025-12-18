Кевин Додай може да напусне ЦСКА през зимата

Крилото на ЦСКА Кевин Додай може да бъде пратен в друг отбор под наем, твърди "Мач Телеграф". Това обяви албанският журналист Илириан Фоти. Според него Додай не е успял да убеди своя треньор Христо Янев и заради това не влиза в плановете му.

ЦСКА го купи за 450 000 евро от Влазния миналото лято. Друга от причините за евентуалното напускане на Додай е фактът, че след привличането на Алехандро Пиедраита "армейците" имат вече 8 футболисти без паспорти от ЕС.