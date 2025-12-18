Избягала от Реал Мадрид диетоложка разкрива неща, които биха обяснили многото контузии

Реал Мадрид отново е в центъра на криза с контузии през този сезон, като защитната линия страда значително. Най-фрапиращи са случаите с Трент Александър-Арнолд, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер и Едер Милитао, които пропуснаха значителна част от кампанията. Бившият диетолог на клуба Ициар Гонсалес де Ариба (47 г.) разкри подробности, които може би хвърлят светлина защо „лос бланкос“ са по-засегнати от натоварената програма в сравнение с други отбори.

Гонсалес де Ариба е подала жалба срещу Реал Мадрид за тормоз, на който е била подложена по време на работата си във Валдебебас. Тя разказва за заплахи, тормоз и психическа травма, като обяснява, че продължава да страда от кошмари. Някои от отговорите ѝ обаче, свързани чисто с физическата подготовка, също предизвикват учудване.

Пристигнала в клуба през сезон 2021-22, дамата обяснява пред “Марка”, че преди нея Реал Мадрид не е имал диетолог, който да работи с отбора.

„Първият отбор нямаше т.нар. хранителна служба, защото лекарят, който отговаряше до моето пристигане, ми каза, че диетата и добавките нямат нищо общо с контузиите и представянето. Готвачът избираше храната”, споделя Де Ариба.

Първоначално работила индивидуално с Даниел Карвахал и Родриго, Гонсалес де Ариба впоследствие е наета от Реал Мадрид, за да се грижи за целия мъжки състава. Карвахал, в частност, преминава от футболист, склонен към контузии, към такъв, който прекарва два сезона почти без проблеми с травми.

„Има играчи, които видимо се подобряват и говорят за това в съблекалнята - разказва тя. - Един вече няма болката, която е изпитвал месеци наред; друг вече не получава крампите, от които винаги е страдал; трети казва, че никога не е уморен; четвърти, че е по-пъргав и бърз; и най-вече, няколко споделят, че не се уморяват и могат да продължат да играят след 90-ата минута без никакъв проблем. Двама от тези състезатели ми казват, че го съобщават директно на президента. Фактът, че играчите казват това и го свързват с промените в храненето и режимите им с добавки, генерира непоносима омраза от страна на медицинския щаб и персонала в столовата. 13 дни след подписването на договора си аз поисках да го прекратя и да не се връщам. Но от ръководството ми казаха, че играчите и президентът искат да остана и да издържа, и че ще уредят всичко.“

Дани Карвахал за прераждането си с екипа на Реал Мадрид

Гонсалес де Ариба говори добре за президента Флорентино Перес и играчите на Реал Мадрид, но разкрива, че медицинският отдел в клуба умишлено е възпрепятствал работата ѝ.

„Футболистите са прекрасни, но не можех да говоря много с тях, защото лекарският щаб ми създаваше всякакви пречки. Именно играчите ме молеха да пътувам с тима, за да могат да говорят с мен, тъй като беше невъзможно да го направя във Валдебебас. Като цяло мисля, че са страхотни момчета, уважаващи мен и работата ми, любопитни и нетърпеливи да учат и да разбират причините зад нещата. Те виждаха какво ми причиняват и се опитваха да ме накарат да се чувствам по-добре. Много ги обикнах и, честно казано, много ми е мъчно за тях, защото са жертви в позлатен затвор и не могат да направят нищо по въпроса. Въпреки че медицинският щаб ежедневно им казваше да не следват моите инструкции, повечето от тях се опитваха да го правят. Това много ме натъжаваше, защото те не искаха да разстройват лекарите, но искаха да следват моите насоки, така че много от тях приемаха това, което им казваха и докторите, и аз. Казах им, че това е грешно и че е добре, ако искат да приемат това, което лекарите им казват; аз бих предпочела да не им давам нищо, но те искаха да следват моите инструкции... Беше ужасно”, продължава Гонсалес де Ариба.

По време на престоя си в клуба, Гонсалес де Ариба описва положителни отношения с играчите: „Като цяло те се чувстваха обгрижени и това им харесваше. Те преминаха от липса на хранителна подкрепа или добавки към персонализиран план всеки ден. Когато можеха да се видят с мен, ми казваха как се чувстват, а аз се опитвах да се грижа за тях. Чувствах се малко като майка, защото ми казваха, че ги боли стомах, или че не са спали добре, или че имат лека температура... Винаги се опитвах да им помогна, а те ми благодариха с много, много мили жестове и малки неща, което е единственото положително нещо, което взимам от този ужасен опит.“

След като напуска през август тази година след повече от три години в клуба, настоящата криза с контузиите през този сезон е втора поредна, в която „Лос Бланкос“ са сериозно възпрепятствани от проблеми с физическата форма. В неделя срещу Алавес треньорът Чаби Алонсо беше без осем играчи, а още няколко играха с мускулни проблеми.