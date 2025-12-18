Гьозтепе осигури един от исканите от Мъри Стоилов играчи

Българският старши треньор на Гьозтепе Станимир Стоилов заяви, че три нови попълнения през зимата трябва да подсилят атаката на тима, като първото вече е осигурено.

Това е швейцарецът Алексис Антунес, който е на 25 години и идва от Сервет (Женева) с договор за три години и половина.

Антунес играе като атакуващ полузащитник, плеймейкър, но в момента е контузен. Договорът му изтича през юни 2026-а година и турците вероятно ще платят скромна сума, предвид и здравословното му състояние.

През този сезон той има 17 мача и 2 гола във всички турнири, иначе е минал през всички национални формации на Швейцария от U15 до младежкия тим до 21 години. Сделката ще бъде официализирана на 1 февруари, откогато влиза и договорът на играча с Гьозтепе в сила. Антунес е юноша на Сервет, а освен в родния си клуб, за кратко е носил екипа на вторoдивизионния Киасо.

"Както съм казвал и преди, ние имаме нужда от поне три трансфера в предни позиции. Трябва да увеличим конкурентността в тази зона, трябват ни по-продуктивни играчи. Разбира се, имаме идеи по този въпрос и продължаваме усилията си. Надявам се да привлечем най-добрия играч, особено в центъра на атаката. Трябва да се усъвършенстваме и да надминем конкуренцията като качество на футболистите“, заяви Стоилов пред sporx.com, цитиран от БТА.