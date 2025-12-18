Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Гьозтепе осигури един от исканите от Мъри Стоилов играчи

Гьозтепе осигури един от исканите от Мъри Стоилов играчи

  • 18 дек 2025 | 11:39
  • 1388
  • 0
Гьозтепе осигури един от исканите от Мъри Стоилов играчи

Българският старши треньор на Гьозтепе Станимир Стоилов заяви, че три нови попълнения през зимата трябва да подсилят атаката на тима, като първото вече е осигурено.

Това е швейцарецът Алексис Антунес, който е на 25 години и идва от Сервет (Женева) с договор за три години и половина.

Антунес играе като атакуващ полузащитник, плеймейкър, но в момента е контузен. Договорът му изтича през юни 2026-а година и турците вероятно ще платят скромна сума, предвид и здравословното му състояние.

През този сезон той има 17 мача и 2 гола във всички турнири, иначе е минал през всички национални формации на Швейцария от U15 до младежкия тим до 21 години. Сделката ще бъде официализирана на 1 февруари, откогато влиза и договорът на играча с Гьозтепе в сила. Антунес е юноша на Сервет, а освен в родния си клуб, за кратко е носил екипа на вторoдивизионния Киасо.

"Както съм казвал и преди, ние имаме нужда от поне три трансфера в предни позиции. Трябва да увеличим конкурентността в тази зона, трябват ни по-продуктивни играчи. Разбира се, имаме идеи по този въпрос и продължаваме усилията си. Надявам се да привлечем най-добрия играч, особено в центъра на атаката. Трябва да се усъвършенстваме и да надминем конкуренцията като качество на футболистите“, заяви Стоилов пред sporx.com, цитиран от БТА.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Наполи и Милан дават старт на битката за Суперкупата на Италия

Наполи и Милан дават старт на битката за Суперкупата на Италия

  • 18 дек 2025 | 07:33
  • 5976
  • 2
Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

  • 18 дек 2025 | 07:01
  • 8617
  • 1
ФИФА създава нов турнир

ФИФА създава нов турнир

  • 18 дек 2025 | 06:36
  • 3846
  • 3
Суперкомпютър изчисли новия шампион на Купата на африканските нации

Суперкомпютър изчисли новия шампион на Купата на африканските нации

  • 18 дек 2025 | 05:59
  • 4894
  • 0
Барселона не се отказва от Хулиан Алварес

Барселона не се отказва от Хулиан Алварес

  • 18 дек 2025 | 05:32
  • 3786
  • 3
Атлетико Мадрид посяга към играч на Манчестър Сити за зимния трансферен прозорец

Атлетико Мадрид посяга към играч на Манчестър Сити за зимния трансферен прозорец

  • 18 дек 2025 | 04:59
  • 3104
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 12848
  • 33
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 34995
  • 71
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 20247
  • 29
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 12616
  • 19
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 6234
  • 3
Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

  • 18 дек 2025 | 11:58
  • 3795
  • 0