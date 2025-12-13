Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Иван Стоянов иска от ЦСКА 1948 да измести Левски: Целта ни е първото място

Иван Стоянов иска от ЦСКА 1948 да измести Левски: Целта ни е първото място

  • 13 дек 2025 | 14:53
  • 461
  • 0
Иван Стоянов иска от ЦСКА 1948 да измести Левски: Целта ни е първото място

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов похвали футболистите си за представянето и победата им с 3:2 над Славия след продължения в 1/8-финален двубой от турнира за купата на България.

"Хубав мач за зрителите. Това се иска, да има голове. Може би един от най-силните ни мачове, изиграхме го мъжки. Радостното е, че спечелихме.

За нас всеки следващ мач е важен. Колкото повече побеждаваме, толкова повече израстваме. Дадохме всичко от себе си.

Оценката трябва да е отлична за нашия отбор. Виждате как се представяме. Имаме какво да надграждзаме и през следващия сезон се надяваме да изглеждаме по-добре.

Щом сме втори, целта ни е първото място", завърши щастливият треньор на "червените".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

В Левски 2007 умуват за старта, търсят съперници за контроли

В Левски 2007 умуват за старта, търсят съперници за контроли

  • 13 дек 2025 | 13:15
  • 443
  • 0
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 20188
  • 81
Три контроли за Ком

Три контроли за Ком

  • 13 дек 2025 | 13:03
  • 461
  • 0
Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

  • 13 дек 2025 | 12:38
  • 398
  • 0
Уточниха подготовката на ФК Димитровград

Уточниха подготовката на ФК Димитровград

  • 13 дек 2025 | 12:20
  • 520
  • 0
Насрочиха старта, ясни са и контролите на Секирово

Насрочиха старта, ясни са и контролите на Секирово

  • 13 дек 2025 | 11:52
  • 398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 20188
  • 81
Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

  • 13 дек 2025 | 14:59
  • 5166
  • 8
Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 88606
  • 420
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 10471
  • 42
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 4123
  • 20
Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

  • 13 дек 2025 | 10:33
  • 6005
  • 4