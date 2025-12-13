Иван Стоянов иска от ЦСКА 1948 да измести Левски: Целта ни е първото място

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов похвали футболистите си за представянето и победата им с 3:2 над Славия след продължения в 1/8-финален двубой от турнира за купата на България.

"Хубав мач за зрителите. Това се иска, да има голове. Може би един от най-силните ни мачове, изиграхме го мъжки. Радостното е, че спечелихме.

За нас всеки следващ мач е важен. Колкото повече побеждаваме, толкова повече израстваме. Дадохме всичко от себе си.

Оценката трябва да е отлична за нашия отбор. Виждате как се представяме. Имаме какво да надграждзаме и през следващия сезон се надяваме да изглеждаме по-добре.

Щом сме втори, целта ни е първото място", завърши щастливият треньор на "червените".