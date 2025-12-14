Мъри Стоилов и Гьозтепе се върнаха към успехите и се утвърдиха в топ 4

Българският наставник Станимир Стоилов и неговият Гьозтепе взеха важна победа като гост с 1:0 над Газиантеп в мач от 16-тия кръг на турската Суперлига. Единственото попадение за отбора на родния специалист отбеляза Жандерсон в 69-ата минута, като малко преди това домакините пропуснаха дузпа.

Така тимът от Измир спря серията си от две поредни поражения във всички турнири и записа трета поредна победа като гост в първенството. С успеха си Гьозтепе се утвърди на 4-а позиция в класирането с 29 точки - с 4 повече пред Бешикташ и Самсунспор, които все още не са изиграли мачовете.

Първата част не предложи особено много интересни ситуации. В 38-ата минута изглеждаше, че Гьозтепе ще излезе напред, след като след щастлив рикошет топказа се озова в Жандерсон, който я заби в мрежата на домакините. След намеса на ВАР обаче се видя, че бразилецът е поел топката с ръка и попадението бе отменено.

Гьозтепе продължи да е по-активният отбор и през второто полувреме, което бе доста по-интересно. В 58-ата минута Арда Куртулан стреля опасно с глава след корнер, но стражът на Газиантеп Зафер Гьорген успя да избие. Няколко минути по-късно обаче домакините получиха дузпа, след като Антъни Денис от състава на Стоилов фаулира Дриса Камара на самата граница на наказателното поле. Зад бялата точка застана гвинейският нападател на домакините Мохамед Байо, който обаче прати топката в аут и така нулевото равенство се запази.

Малко след това отборът на българския специалист нанесе своя удар. След центриране от корнер на тунизиеца Амин Черни, Жандерсон се извиси и с глава простреля стража на домакините - 0:1 за Гьозтепе. До края на срещата домакините опитаха стихиен натиск, като Камара на два пъти тества с удари Матеуш Лис, но първият бе спасен от полския страж на “гьоз-гьоз”, а втория бе неточен. В последните минути на двубоя Гьозтепе окончателно се поприбра, а в продължението играч на домакините от точката на дузпата стреля в аут, с което победата за тима на Стоилов стана факт.

Снимки: Imago