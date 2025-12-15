Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  Увековечават Стоилов, ако класира Гьозтепе в Европа

Станимир Стоилов продължава да трупа суперлативи с представянето си в Турция начело на Гьозтепе, а феновете на отбора направо го боготворят. Запалянковците на измирския тим бяха на върха на щастието след последната шампионатна победа с 1:0 над Газиантепспор, която върна любимците им на коловоза за европейските клубни турнири. Гьозтепе към момента се намира на 4-ото място с 29 точки и към момента успешно изпълнява целта за влизане в битките на Стария континент.

След победата в социалните мрежи запалянковци на Гьозтепе направиха колаж на българския специалист, на който той е в екип на „Гьоз Гьоз“ и е седнал на трон.

„Когато се обръщаше към пейката, в моментите, в които се нуждаеше от смяна, там нямаше никой. Докато противниците му имаха изобилие от звездни играчи, той създаде нещо от нищото. С най-малкия състав в Суперлигата, той безопасно насочи кораба към пристанището, гарантирайки ни място в европейските турнири в края на първия полусезон. Ето го и него, командирът Станимир Колев Стоилов“, написаха създателите на колажа към изображението на Мъри на трона.

Други фенове пък направиха статуя на Стоилов пред стадион „Гюрсел Аксел“ с помощта на изкуствен интелект, но обещаха, че ако отборът се класира за Европа, статуята ще стане реалност.

