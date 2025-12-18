Деян Станкович се завръща начело на Цървена звезда

Деян Станкович ще стане старши треньор на сръбския Цървена звезда през втория полусезон, твърди местното издание sportklub.n1info.rs.
47-годишният Станкович се прибра в родината си Сърбия след раздялата с руския Спартак (Москва), като е бил потърсен от ръководството на Звезда, въпреки информациите, че фаворит за поста е Алберт Риера.
Настоящият наставник Владан Милоевич постигна три поредни победи в Лига Европа в последните мачове на тима, но се очаква договорът му да бъде разтрогнат шест месеца преди изтичането му.
Деян Станкович вече беше начело на Цървена звезда между 2019-а и 2022-ра година, като през 2019-а замени именно Милоевич.
Снимки: Imago