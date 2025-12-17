Спортист №1 на Разград: Наградата е признание за труда и усилията ми

Наградата е признание за усилията и постигнатите резултати през изминалата година, каза за БТА спортистът на годината на Община Разград за 2025 г. Мирослав Минчев. По думите на колоездача и треньор в Спортния клуб по колоездене „Спринт“ отличието показва, че свършената работа през годината е била достатъчно добра, и трудът му се вижда и оценява. Минчев определи 2025 г. като успешна за него и отбора, с постигнати редица национални и международни постижения.

Целите, които си поставя Мирослав Минчев за 2026 година са участие в Европейското първенство, което ще се проведе в началото на февруари в Турция, както и в Европейското първенство за младежи до 23 години в Германия. „Националният календар ще продължи да бъде неизменна част от програмата ни. В края на годината евентуално ще участваме на световно първенство или световна купа“, добави Минчев.

Той получи наградата си „Спортист на годината“ на Община Разград за 2025 г. на специална церемония от кмета Добрин Добрев. На церемонията бяха връчени призовете и на останалите отличени в класацията, както и на най-добрите подрастващи спортисти, отбор и треньор на годината. Сред тях бяха състезатели по лека атлетика, борба, културизъм, стрелба с лък и футбол, които постигнаха високи резултати на национални и международни първенства.

Отбор на годината стана мъжкият състав на ПФК Лудогорец, а треньор на годината бе Денис Хамид, чийто състезатели заеха призови места в държавни и международни шампионати по борба.

Призът „Спортист на публиката“ бе присъден на Ашли Йени чрез гласуване в социалните мрежи. Парична награда за високи спортни постижения, гласувана от Общинския съвет в Разград беше връчена на десеткратния световен шампион по борба за ветерани Ремзи Осман. Наградата получи съпругата му Джемле Осман.

Церемонията бе съпътствана с музикални изпълнения на възпитаници на школата по изкуства „Enjoy Music“ и Центъра за работа с деца.

