Щангист е спортист номер 1 на Сливен за 2025 година

Димитър Димитров от клуб „Христо Бъчваров“ бе избран за спортист на Сливен за 2025 година, съобщиха от общинския пресцентър. След близо осем години извън залата той спечели титлата на държавния шампионат за мъже и стана шампион на Балканското първенство по вдигане на тежести.

За най-добър треньор бе отличен Пламен Братойчев.

Най-добър спортист с увреждания стана Валя Манолова (Сини камъни), а специалната награда „Сърце във водата“ получи отборът по адаптирано плуване „Смелите делфини“. Наградата „Баскетболно вдъхновение“ бе присъдена на баскетболистите от клуб Тони-7.

Отличието за най-добър отбор от колективните спортове получи мъжкият отбор на БК Сливен-Баскет, а „Бъдещи звезди“ станаха четири млади отбора по футбол и баскетбол.

Наградите бяха връчени от кмета на Община Сливен Стефан Радев.