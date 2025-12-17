Париж-Ница ще финишира на необичайно място догодина

Колоездачното състезание Париж-Ница през 2026 ще финишира по изключение на стадион "Алианц Арена" вместо на ембламатичната "Променад дез Англе", обявиха организаторите, цитирани от АФП. Причината е, че големият булевард в Ница ще бъде зает на 15 март заради местните избори.

84-ото издание на "Състезанието на слънцето", бе представено днес във Версай, като има класически вид и ще започне от департамента Ивлин, ще има отборно състезание по часовник, в средата на седмицата се минава през Южон, Морван, като съботният етап ще бъде планински около Ница преди финала в града.

Победител в последните две години е американецът Матео Йоргенсен. За четвърта поредна година ще има и отборно състезание по часовник (23,5 км в Ниевр). Подобно състезание ще има и в началото на следващата Обиколка на Франция в Барселона.

Сред участниците няма да попаднат победителят от 2023 Тадей Погачар от Словения, както и белгиецът Ремко Евенепул. Не е потвърдено и участието на датчанина Йонас Вингегор, който ще представи календара си през януари.

На този етап организаторите разчитат на Саймън Йейтс, Жоао Алмейда, Хуан Аюсо, Кевин Воклен, Лени Мартинес и Давив Году.