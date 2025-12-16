Популярни
Шампионка по плуване избрана за най-добър спортист на Добрич за месец ноември

  • 16 дек 2025 | 12:59
  • 252
  • 0
Състезателката на клуб по плувни спортове Добруджа 2021 Михаела Стефанова бе отличена със званието „Спортист на Добрич“ за месец ноември. Наградата ѝ бе връчена от председателя на Постоянната комисия „Спорт и младежки дейности“ Йордан Иванов преди началото на днешното заседание на Общински съвет - Добрич.

Отличието идва след силното представяне на младата състезателка на Държавното лично-отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, проведено в „Парк Арена ОЗК“ в Бургас. В края на миналия месец Стефанова завоюва две държавни титли при девойките старша възраст (15-17 години), като триумфира на 50 и на 100 метра свободен стил.

Възпитаничката на треньора Антония Михова е на 16 години и тренира плуване повече от десет години, като през този период е постигнала множество успехи на национално ниво. 2024 година е особено успешна за нея, като в дисциплината 50 метра свободен стил завършва на четвърто място в страната, само на 17 стотни от бронзовия медал.

При връчването на наградата Йордан Иванов подчерта постоянството, труда и високото спортно ниво на Михаела Стефанова, които я утвърждават като една от най-перспективните млади състезателки на Добрич.

