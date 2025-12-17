12-годишен все по-близо до рекорда за най-млад гросмайстор

12-годишният аржентински шахматен феномен IM Фаустино Оро е една крачка по-близо до това да влезе в историята като най-младия гросмайстор в света. Във вторник той записа още едно впечатляващо представяне и постигна втората си гросмайсторска норма в Буенос Айрес, Аржентина.

Нормата бе осигурена, след като 12-годишният талант направи реми с осемкратния шампион на Аржентина GM Диего Флорес в деветия и последен кръг на турнира Szmetan-Giardelli Masters, който се проведе в аржентинската столица от 8 до 16 декември.

Партията завърши реми в позиция, в която Оро можеше да играе за победа. Пропуснатата половин точка обаче нямаше особено значение, тъй като равенството беше напълно достатъчно, за да му донесе необходимата норма.

Десетте участници в кръговия турнир бяха оглавени от норвежкия гросмайстор Ариан Тари с 6 точки, който изпревари по допълнителни показатели GM Иван Чепаринов. GM Алексей Широв остана на половин точка назад с 5,5 точки. Оро също събра 5,5 точки и завърши на четвърто място, с перформанс рейтинг от 2608 и с добавени 13 точки към своя ЕЛО рейтинг.

Втората гросмайсторска норма е поредното изключително постижение за младата звезда, само два месеца и половина след като той спечели първата си норма на турнира Legends & Prodigies в Мадрид, като по пътя си подобри два рекорда, поставени от GM Прагнананда Рамешбабу.

На Световната купа на ФИДЕ в Индия миналия месец Оро също се представи отлично, като елиминира GM Анте Бркич, а срещу GM Видит Гуджрати го затрудни сериозно, принуждавайки го да играе два допълнителни партии по ускорен шах, за да продължи напред.

Оро пренаписва шахматната история още от пробива си като деветгодишен, когато за първи път премина границата от 2200 ЕЛО. След това той стана и най-младият играч в историята, преминал рейтинга от 2300. По онова време подобри и рекорда за най-млад шахматист, постигнал норма за международен майстор, като стана първият, направил това преди да навърши 10 години.

С други думи, Оро чупи рекорди един след друг и вече има две гросмайсторски норми само два месеца след като навърши 12 години. Той е поел уверено по пътя към третата норма и към най-високото звание в шахмата, като последната норма ще трябва да бъде постигната в открит турнир.

Рекордът на GM Абхиманю Мишра за най-млад гросмайстор в историята е напълно достижим. Мишра спечели титлата си на възраст 12 години, 4 месеца и 25 дни, докато Оро в момента е на 12 години, 2 месеца и 2 дни. Това означава, че той разполага с почти три месеца, за да постигне третата и последна норма.