Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Диян Димитров е спортист номер 1 на Добрич

Диян Димитров е спортист номер 1 на Добрич

  • 16 дек 2025 | 20:23
  • 232
  • 0

На официална церемония наградиха Спортист на Добрич за 2025 година. Носител на званието тази година е кикбоксьорът Диян Димитров. Той е на 19 години и е състезател на спортен клуб Десант (СК). Диян Димитров е световен шампион в най-тежката дисциплина в кикбокса К1 в категория до 67 килограма., след като спечели 5 битки, две от които с нокаут.

Спортистът бе определен след обобщаване на резултатите от анкетните карти, попълнени от спортните клубове в Добрич, кметския екип, членове на спортната комисия към Общинския съвет и журналисти. Спортистите, които влизат в ТОП 10, са Диян Димитров от СК Десант с 252 точки. На второ място е Тулчан Мехмед от карате клуб Самурай (КК) със 193 точки, а трети е Дамиан Янев от КК Добруджа със 153 т. Следват Деян Малчев от хандбален клуб (ХК) Добруджа със 153 т., Тодор Петров от спортен клуб по лека атлетика (СКЛА) Добрич със 144 т, Михаела Стефанова от клуб по плувни спортове Добруджа 2021 със 134 т., Ивелин Милев – спортен клуб (СК) Хищник със 121 т., Елена Граденекер спортен клуб по вдигане на тежести Добруджа със 110 т., Октай Назифов боксов клуб (БК) Борис Георгиев - Моката със 100 т. и Стелиян Стойчев спортен клуб по борба Добруджански юнак – 91 т.

В класацията за „Най-добри млади надежди“ на град Добрич за 2025 г. победител е Ана Добрева от БК Борис Георгиев – Моката с 45 точки. Втора е Мирела Минчева от СКЛА Добруджа с 34 точки, а на трето място е Елиф Фикрет от КК Добруджа с 24 точки.

Отбор на годината е спортен клуб по гимнастика Алексия – жени с 44 точки. Второто място е за СКЛА Добруджа. Те събират 39 точки. Трети с 33 точки е КК Самурай – жени.

При състезателите с увреждания трите места се заемат от представители на клуб Хищник - Камелия Добрева, Захари Стоянов и Николай Василев.

Беше връчена и специална награда на треньора на СКЛА Добрич Галин Костадинов.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Легендата Сайборг си пожела битка с Дакота Дичева

Легендата Сайборг си пожела битка с Дакота Дичева

  • 16 дек 2025 | 18:09
  • 707
  • 0
Андерсон Силва за Джейк Пол: Надявам се вече хората да го уважават

Андерсон Силва за Джейк Пол: Надявам се вече хората да го уважават

  • 16 дек 2025 | 17:25
  • 1291
  • 0
От любов към бокса в опит да станеш символ на възраждане за един наранен град

От любов към бокса в опит да станеш символ на възраждане за един наранен град

  • 16 дек 2025 | 16:47
  • 610
  • 0
Бившият боец на UFC почина на 45-годишна възраст

Бившият боец на UFC почина на 45-годишна възраст

  • 16 дек 2025 | 13:25
  • 2603
  • 1
Артур Бетербиев: Дмитрий Бивол отказа оферта за трилогия в Русия

Артур Бетербиев: Дмитрий Бивол отказа оферта за трилогия в Русия

  • 16 дек 2025 | 13:19
  • 862
  • 0
Илия Топурия твърди, че е изнудван с „фалшиви обвинения за домашно насилие“

Илия Топурия твърди, че е изнудван с „фалшиви обвинения за домашно насилие“

  • 16 дек 2025 | 12:17
  • 842
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 16169
  • 49
И на върха пак е Усман Дембеле

И на върха пак е Усман Дембеле

  • 16 дек 2025 | 19:53
  • 4146
  • 5
Пари Сен Жермен обра наградите на ФИФА

Пари Сен Жермен обра наградите на ФИФА

  • 16 дек 2025 | 19:45
  • 2821
  • 1
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 11462
  • 8
Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

  • 16 дек 2025 | 17:34
  • 5598
  • 18
Очаквайте на живо: Олимпиакос - Валенсия

Очаквайте на живо: Олимпиакос - Валенсия

  • 16 дек 2025 | 20:10
  • 563
  • 0