  Sportal.bg
  Тенис
  3. Иван Иванов е спортист номер 1 на Варна

Иван Иванов е спортист номер 1 на Варна

  • 16 дек 2025 | 19:44
  • 262
  • 0

На изискана Гала вечер в "Юнашкия салон" във Варна се състоя церемонията по награждаването на „Спортист на Варна“ за 2025 година. Наградите на най-добрите спортисти в отделните спортове бяха връчени от кмета на града Благомир Коцев, директора на дирекция „Спорт“ към Община Варна Кристиян Димитров, олимпийския шампион по бокс Ивайло Маринов и Ерджан Ахмед – директор на ОП „Варна“.

В колективните спортове наградата за най-добър отбор получи баскетболният тим Черно море Тича, който завоюва Купата на страната през 2025 година, както сребърните медали в Sesame НБЛ през изминалата кампания, а също така завоюва и Sesame Суперкупа на България на старта на новия сезон.

Черно море грабна наградата "Отбор на годината" във Варна, Евтимов e треньор №1
Черно море грабна наградата "Отбор на годината" във Варна, Евтимов e треньор №1

Специална награда за цялостен принос към спорта във Варна и в страната бе присъдена на доайена в художествената гимнастика Мария Чиприянова – основател на клуб по художествена гимнастика „Чар ДКС“.

За спортист №1 на града бе избран единодушно младата тенис звезда на България Иван Иванов, състезател на ТК „Супер Спорт“.

