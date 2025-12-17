Смяна на властта пред камери

На кратка церемония пред журналисти, състезатели и треньори бе предадена властта във федерацията по фехтовка. Така след две десетилетия начело на централа Величка Христева предаде документите на новия председател Йордан Гълъбов. Всъщност изборното общо събрание на фехтовката бе точно преди година, но заради оспорване от страна на клубове около Етрополски вписването на Гълъбов се забави. След оттегляне на съдебните жалби, федерацията започва да функционира нормално.

Днес бяха наградени най-добрите състезатели и треньори. Разбира се трябва да отбележим изключителното представяне на Йоана Илиева, която стигна до №2 в света.