Йоана Илиева се прицели в световната и европейската титла

  • 17 дек 2025 | 16:41
Най-добрата българска състезателка по фехтовка Йоана Илиева е доволна от резултатите си през 2025 година и разкри, че е започнала без големи очаквания новия сезон. Днес тя беше наградена от ръководството на българската федерация.

"Определено това са най-добрите 12 месеца, които съм имала спортно-технически. Няма да лъжа, имам известна носталгия, че не успях да взема медал на Европейското и Световното първенство. И на двете състезания останах на пето място, на Световното на една точка от медал, може би от титлата. Но пък това е мотивация да продължавам през следващите сезони и в крайна сметка да гоня целта, която е на всички ни - Игрите в Лос Анджелес", каза Илиева в интервю за БТА.

"В началото нямах очаквания, отидох чисто да видя на какво ниво е конкуренцията. И при нас е много трудно да си в добра форма няколко сезона подред. Много са малко хората, които успяват. Още повече с толкова подиуми, колкото аз направих в миналата година. Затова бронзовото отличие от Алжир за мен е изключително постижение. И петото място на Гран При в Орлеан, което беше отново на една точка от медала, също показва, че ние поддържаме страхотно ниво и извън пиковите форми, което е много важно", добави тя.

Илиева си поставя високи цели за предстоящата 2026 година.

"Целите ми са Световното първенство, световната титла и европейската титла, тъй като в крайна сметка аз миналия сезон успях да взема подиум на всички състезания, освен на тези две. Сега искам да се концентрирам там. И разбира се, гоня ранглистата, която миналата година ми се измъкна за 10 точки да я оглавя. Наистина ми се иска да взема тази световна купа", заяви Илиева, която през 2025-а се изкачи на рекордното за българка второ място в света.

