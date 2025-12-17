Победи за българите в първия ден на международния турнир по бадминтон в Астана

Габриела Стоева, Евгени Панев и Цветомир Стоянов започнаха с победи на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Астана (Казахстан).

На смесени двойки Стоева и Панев спечелиха срещу Бруно Карвальо и Мариана Пайва (Португалия) с 21:6, 21:10 за 19 минути. Следващите им съперници ще бъдат представителите на домакините Хайтмурат Кулматов и Айша Жумабек.

На единично Цветомир Стоянов премина квалификациите след две победа, а в първия кръг на основната схема утре ще играе срещу Чжъ-Рон Тан (Австралия).

Утре предстоят и първите мачове на единично на Стефани Стоева и на двойки на Стефани Стоева/Габриела Стоева и Евгени Панев/Цветомир Стоянов.