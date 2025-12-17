Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Победи за българите в първия ден на международния турнир по бадминтон в Астана

Победи за българите в първия ден на международния турнир по бадминтон в Астана

  • 17 дек 2025 | 16:47
  • 125
  • 0
Победи за българите в първия ден на международния турнир по бадминтон в Астана

Габриела Стоева, Евгени Панев и Цветомир Стоянов започнаха с победи на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Астана (Казахстан).

На смесени двойки Стоева и Панев спечелиха срещу Бруно Карвальо и Мариана Пайва (Португалия) с 21:6, 21:10 за 19 минути. Следващите им съперници ще бъдат представителите на домакините Хайтмурат Кулматов и Айша Жумабек.

На единично Цветомир Стоянов премина квалификациите след две победа, а в първия кръг на основната схема утре ще играе срещу Чжъ-Рон Тан (Австралия).

Утре предстоят и първите мачове на единично на Стефани Стоева и на двойки на Стефани Стоева/Габриела Стоева и Евгени Панев/Цветомир Стоянов.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Български дух на Южния полюс

Български дух на Южния полюс

  • 17 дек 2025 | 10:40
  • 2326
  • 2
АБСФ проведе общо събрание, ще продължи битката за по-добри условия за спорт в България

АБСФ проведе общо събрание, ще продължи битката за по-добри условия за спорт в България

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 529
  • 0
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 33179
  • 66
Хикару Накамура стана баща на момченце

Хикару Накамура стана баща на момченце

  • 16 дек 2025 | 18:52
  • 2115
  • 0
Камелия Игнатова: Администрацията на Българския олимпийски комитет не е спирала работа

Камелия Игнатова: Администрацията на Българския олимпийски комитет не е спирала работа

  • 16 дек 2025 | 16:54
  • 1100
  • 0
Заседанието на УС на БОК начело със Стефка Костадинова не се състоя

Заседанието на УС на БОК начело със Стефка Костадинова не се състоя

  • 16 дек 2025 | 16:08
  • 21422
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 1962
  • 0
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 29865
  • 40
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 33179
  • 66
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 8996
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3132
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 8649
  • 9