Българска федерация фехтовка награди най-добрите за 2025 година

Българска федерация фехтовка награди най-добрите състезатели и треньори за 2025 година на специална пресконференция.

Най-добри фехтовачи за изминаващата година са:

Йоана Илиева – 5 място на Световно първенство (сабя, фехтовален клуб Свечников)

Виктория Велиславова – 6 място на Световно първенство за девойки (шпага, спортен клуб по фехтовка НСА)

Рахим Рашайда – 6 място на Европейско първенство и 8 място на Световно първенство за младежи (шпага, спортен клуб по фехтовка НСА)

Николай-Томас Георгиев – 2 място на Европейско първенство за кадети (сабя, фехтовален клуб Пловдив БГ)

Никола Господинов – 8 място на Европейско първенство за младежи (сабя, клуб по фехтовка Младост)

Тодор Стойчев – 8 място на Европейско първенство за мъже до 23 г. (сабя, фехтовален клуб Свечников)

Симеон Далеков – 15 място на Световно първенство за младежи (сабя, фехтовален клуб Свечников)

Никола Меицов – 8 място на Европейско първенство за кадети (сабя, фехтовален клуб Свечников)

Най-добре представилите се отбори през 2025 г. са:

Отбор жени сабя – 5 място на Световното първенство в Тбилиси (Грузия) – Йоана Илиева, Емма Нейкова, Олга Храмова, Вероника Василева.

Отбор мъже до 23 г. сабя – 8 място на Европейското първенство – Тодор Стойчев, Димитър Райкин, Станимир Пелов, Никола Меицов.

Плакетът за достойно представяне получиха Михаела Стефанова за 15-тото място на Европейското първенство за девойки (шпага, фехтовален клуб Пентатлон) и Калоян Пешев за 13-тото място на Европейското първенство за младежи (сабя, фехтовален клуб Свечников).

Като най-талантлив млад състезател беше отличен Ивайло Андонов – първо място Европейски игри за деца до 14 г. (сабя, фехтовален клуб Свечников).

Най-добрите треньори за 2025 година са Ивайло Воденов (фехтовален клуб Свечников), Тодор Тонев (фехтовален клуб Пловдив БГ) и Димитър Кънчев (спортен клуб по фехтовка НСА).

След награждаването на спортистите и треньорите, старото ръководство на Българска федерация по фехтовка предаде символично щафетата на новото ръководство начело с новия председател на федерацията Йордан Гълъбов. На символичното предаване на ръководството на федерацията присъстваха представители на новорегистрирания и на стария Управителен съвет с пожелания за успешна работа през 2026 година и още повече успехи във всички оръжия на фехтовката.

"Много съм щастлива от резултатите на състезателите, които са постигнати при предишното ръководство на федерацията, но се надявам да бъдат още по-добри при новото ръководство. Пожелавам още повече успехи, а ние сме на разположение, защото обичаме много фехтовката. Изпращаме една успешна година, надявам се следващата да е още по-добра", каза Величка Христева.

"Трябва да има градивност, да се обединяваме . . . Федерацията трябва да продължи да изгражда и утвърждава фехтовката в България и в чужбина. След малки перипетии и съдебни саги федерацията вече започва да работи. Искаме да покажем на хората, че когато искат можем да работим заедно. С новия Управителен съвет започваме период на градивност, с по нови правила и прозрачност", заяви Гълъбов.

Той обяви, че жалбата в съда е била оттеглена от кандидата за председател на Българската федерация по фехтовка на последното Общо събрание Васил Етрополски, който я е подал, за да оспори резултатите.

"Надявам се новото ръководство да продължи напред, състезателите да нямат проблеми и да се борят за добри резултати. Очаква ни хубаво бъдеще. Йоана Илиева е пример за състезателите, че може да се постигат резултати", каза националният треньор Ивайло Воденов.