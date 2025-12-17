Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Българска федерация фехтовка награди най-добрите за 2025 година

Българска федерация фехтовка награди най-добрите за 2025 година

  • 17 дек 2025 | 15:08
  • 137
  • 0
Българска федерация фехтовка награди най-добрите за 2025 година

Българска федерация фехтовка награди най-добрите състезатели и треньори за 2025 година на специална пресконференция.

Най-добри фехтовачи за изминаващата година са: 
Йоана Илиева – 5 място на Световно първенство (сабя, фехтовален клуб Свечников)
Виктория Велиславова – 6 място на Световно първенство за девойки (шпага, спортен клуб по фехтовка НСА)
Рахим Рашайда – 6 място на Европейско първенство и 8 място на Световно първенство за младежи (шпага, спортен клуб по фехтовка НСА)
Николай-Томас Георгиев – 2 място на Европейско първенство за кадети (сабя,  фехтовален клуб Пловдив БГ)
Никола Господинов – 8 място на Европейско първенство за младежи (сабя, клуб по фехтовка Младост)
Тодор Стойчев – 8 място на Европейско първенство за мъже до 23 г. (сабя, фехтовален клуб Свечников)
Симеон Далеков – 15 място на Световно първенство за младежи (сабя, фехтовален клуб Свечников)
Никола Меицов – 8 място на Европейско първенство за кадети (сабя, фехтовален клуб Свечников)

Най-добре представилите се отбори през 2025 г. са:
Отбор жени сабя – 5 място на Световното първенство в Тбилиси (Грузия) – Йоана Илиева, Емма Нейкова, Олга Храмова, Вероника Василева.
Отбор мъже до 23 г. сабя – 8 място на Европейското първенство – Тодор Стойчев, Димитър Райкин, Станимир Пелов, Никола Меицов.

Плакетът за достойно представяне получиха Михаела Стефанова за 15-тото място на Европейското първенство за девойки (шпага, фехтовален клуб Пентатлон) и Калоян Пешев за 13-тото място на Европейското първенство за младежи (сабя, фехтовален клуб Свечников).

Като най-талантлив млад състезател беше отличен Ивайло Андонов – първо място Европейски игри за деца до 14 г. (сабя, фехтовален клуб Свечников).

Най-добрите треньори за 2025 година са Ивайло Воденов (фехтовален клуб Свечников), Тодор Тонев (фехтовален клуб Пловдив БГ) и Димитър Кънчев (спортен клуб по фехтовка НСА).

След награждаването на спортистите и треньорите, старото ръководство на Българска федерация по фехтовка предаде символично щафетата на новото ръководство начело с новия председател на федерацията Йордан Гълъбов. На символичното предаване на ръководството на федерацията присъстваха представители на новорегистрирания и на стария Управителен съвет с пожелания за успешна работа през 2026 година и още повече успехи във всички оръжия на фехтовката.

"Много съм щастлива от резултатите на състезателите, които са постигнати при предишното ръководство на федерацията, но се надявам да бъдат още по-добри при новото ръководство. Пожелавам още повече успехи, а ние сме на разположение, защото обичаме много фехтовката. Изпращаме една успешна година, надявам се следващата да е още по-добра", каза Величка Христева.

"Трябва да има градивност, да се обединяваме . . . Федерацията трябва да продължи да изгражда и утвърждава фехтовката в България и в чужбина. След малки перипетии и съдебни саги федерацията вече започва да работи. Искаме да покажем на хората, че когато искат можем да работим заедно. С новия Управителен съвет започваме период на градивност, с по нови правила и прозрачност", заяви Гълъбов.

Той обяви, че жалбата в съда е била оттеглена от кандидата за председател на Българската федерация по фехтовка на последното Общо събрание Васил Етрополски, който я е подал, за да оспори резултатите.

"Надявам се новото ръководство да продължи напред, състезателите да нямат проблеми и да се борят за добри резултати. Очаква ни хубаво бъдеще. Йоана Илиева е пример за състезателите, че може да се постигат резултати", каза националният треньор Ивайло Воденов.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Български дух на Южния полюс

Български дух на Южния полюс

  • 17 дек 2025 | 10:40
  • 2126
  • 1
АБСФ проведе общо събрание, ще продължи битката за по-добри условия за спорт в България

АБСФ проведе общо събрание, ще продължи битката за по-добри условия за спорт в България

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 484
  • 0
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 29352
  • 63
Хикару Накамура стана баща на момченце

Хикару Накамура стана баща на момченце

  • 16 дек 2025 | 18:52
  • 2070
  • 0
Камелия Игнатова: Администрацията на Българския олимпийски комитет не е спирала работа

Камелия Игнатова: Администрацията на Българския олимпийски комитет не е спирала работа

  • 16 дек 2025 | 16:54
  • 1059
  • 0
Заседанието на УС на БОК начело със Стефка Костадинова не се състоя

Заседанието на УС на БОК начело със Стефка Костадинова не се състоя

  • 16 дек 2025 | 16:08
  • 21097
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 21359
  • 29
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локо (Пд) преподписа с Косич

  • 17 дек 2025 | 12:18
  • 6912
  • 1
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 29352
  • 63
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 7564
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 2237
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 6564
  • 4