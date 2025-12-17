Интер ще потегли за Саудитска Арабия с Дармиан и Чалханоолу

От Интер са включили десния халф-бек Матео Дармиан и полузащитника Хакан Чалханоолу в групата, с която ще заминат за Саудитска Арабия, където ще спорят за Суперкупа на Италия, съобщава “Скай Спорт”.

Дармиан се възстановява от контузия в левия си прасец от два месеца насам, заради което има само две изиграни срещи през сезона. Чалханоолу пък e записал общо 18 мача със 7 гола и 3 асистенции от началото на кампанията, но пропусна победата над Дженоа с 2:1 заради мускулна травма. Предвид физическите им проблеми, двамата надали ще вземат участие в полуфинала с Болоня в петък. От друга страна, в Италия ще останат опериралият се вчера десен халф-бек Дензъл Дъмфрис и централният защитник Франческо Ачерби, който ще бъде готов за игра след Нова година.

Hakan Calhanoglu and Matteo Darmian are part of the travelling Inter squad for the Supercoppa Italiana, but Cristian Chivu will have to do without Francesco Acerbi and Denzel Dumfries. pic.twitter.com/ynuY8bygTb — Football Italia (@footballitalia) December 17, 2025

Снимки: Gettyimages