Интер ще потегли за Саудитска Арабия с Дармиан и Чалханоолу

От Интер са включили десния халф-бек Матео Дармиан и полузащитника Хакан Чалханоолу в групата, с която ще заминат за Саудитска Арабия, където ще спорят за Суперкупа на Италия, съобщава “Скай Спорт”.
Дармиан се възстановява от контузия в левия си прасец от два месеца насам, заради което има само две изиграни срещи през сезона. Чалханоолу пък e записал общо 18 мача със 7 гола и 3 асистенции от началото на кампанията, но пропусна победата над Дженоа с 2:1 заради мускулна травма. Предвид физическите им проблеми, двамата надали ще вземат участие в полуфинала с Болоня в петък. От друга страна, в Италия ще останат опериралият се вчера десен халф-бек Дензъл Дъмфрис и централният защитник Франческо Ачерби, който ще бъде готов за игра след Нова година.
Снимки: Gettyimages