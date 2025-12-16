Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

  • 16 дек 2025 | 13:15
  • 458
  • 0

От Интер ще се опитат да подсилят своя десен фланг през януарския трансферен прозорец, тъй като халф-бекът Дензъл Дъмфрис ще бъде извън игра до началото на март, съобщават Николо Скира и Матео Морето.

Както е известно, нидерландският национал не е играл от 9 ноември насам заради травма в левия си глезен. Оказа се, че контузията е по-сериозна от първоначалните очаквания, като е възможно да се стигне до операция, което ще удължи възстановяването на 26-годишния футболист. Ето защо “нерадзурите” проучват трансферния пазар, за да привлекат ново попълнение на позицията десен халф-бек, където в последните мачове се редуват Луиш Енрике и Карлос Аугусто. Според Джанлука Ди Марцио един от вариантите е 23-годишният Морис Валинчич, който през настоящия сезон има 14 мача с 2 асистенции за Динамо (Загреб).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

  • 16 дек 2025 | 13:37
  • 467
  • 0
Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

  • 16 дек 2025 | 13:33
  • 630
  • 1
Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

  • 16 дек 2025 | 12:30
  • 2153
  • 6
Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

  • 16 дек 2025 | 12:16
  • 864
  • 0
Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

  • 16 дек 2025 | 11:58
  • 542
  • 0
Милан празнува своя 126-и рожден ден

Милан празнува своя 126-и рожден ден

  • 16 дек 2025 | 11:45
  • 763
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 3437
  • 18
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 5220
  • 21
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 12491
  • 23
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 9574
  • 12
Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 6337
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 5522
  • 0