Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

От Интер ще се опитат да подсилят своя десен фланг през януарския трансферен прозорец, тъй като халф-бекът Дензъл Дъмфрис ще бъде извън игра до началото на март, съобщават Николо Скира и Матео Морето.

Както е известно, нидерландският национал не е играл от 9 ноември насам заради травма в левия си глезен. Оказа се, че контузията е по-сериозна от първоначалните очаквания, като е възможно да се стигне до операция, което ще удължи възстановяването на 26-годишния футболист. Ето защо “нерадзурите” проучват трансферния пазар, за да привлекат ново попълнение на позицията десен халф-бек, където в последните мачове се редуват Луиш Енрике и Карлос Аугусто. Според Джанлука Ди Марцио един от вариантите е 23-годишният Морис Валинчич, който през настоящия сезон има 14 мача с 2 асистенции за Динамо (Загреб).

🚨 Inter has made the decision to intervene already in January on the right flank. A right winger will arrive immediately since Dumfries will be out for a long time.



👤 @MatteMoretto pic.twitter.com/4Wr2QtIt7v — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) December 16, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages