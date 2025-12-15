Фенове на Дженоа и Интер вилняха в Генуа

Сблъсъци между фенове на Дженоа и Интер избухнаха пред стадион „Луиджи Ферарис“ малко преди началото на срещата от 15-ия кръг на Серия А, в резултат на което бяха ранени трима полицаи.. Приблизително час преди началото на мача настъпи хаос. Фенове на домакините от Дженоа бяха устроили засада, очаквайки пристигането на автобусите, превозващи привържениците на Интер до стадиона.

Ситуацията бързо ескалира, като двете страни си разменяха пиратки, димки и бутилки, което наложи незабавната намеса на полицейските сили. По време на инцидентите бяха подпалени микробус и мотоциклет, а паркирани превозни средства претърпяха значителни щети.

Genoa

vs

Inter

Clashes between Genoa and Inter fans outside the stadium. Flares and fires were thrown, traffic blocked in Marassi. A van and a motorcycle caught fire, and two officers were injured.

🇮🇹 14.12 pic.twitter.com/eeMPtHPJsl — 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) December 14, 2025

Властите използваха обилно количество сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите и да разделят феновете. В тези опити трима полицаи бяха леко ранени и откарани в болница за оказване на първа помощ. Междувременно движението по пътя пред стадиона беше прекъснато за известно време, докато не бъде възстановен редът.