Фенове на Дженоа и Интер вилняха в Генуа

  • 15 дек 2025 | 07:31
  • 903
  • 0
Сблъсъци между фенове на Дженоа и Интер избухнаха пред стадион „Луиджи Ферарис“ малко преди началото на срещата от 15-ия кръг на Серия А, в резултат на което бяха ранени трима полицаи.. Приблизително час преди началото на мача настъпи хаос. Фенове на домакините от Дженоа бяха устроили засада, очаквайки пристигането на автобусите, превозващи привържениците на Интер до стадиона.

Ситуацията бързо ескалира, като двете страни си разменяха пиратки, димки и бутилки, което наложи незабавната намеса на полицейските сили. По време на инцидентите бяха подпалени микробус и мотоциклет, а паркирани превозни средства претърпяха значителни щети.

Властите използваха обилно количество сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите и да разделят феновете. В тези опити трима полицаи бяха леко ранени и откарани в болница за оказване на първа помощ. Междувременно движението по пътя пред стадиона беше прекъснато за известно време, докато не бъде възстановен редът.

