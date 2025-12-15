Популярни
  2. Дженоа
  3. Кристиан Киву: Преди пет месеца казвахте, че ще завършим на 8-мо или 10-то място

  • 15 дек 2025 | 04:00
  • 131
  • 0

Кристиан Киву, треньорът на Интер, реагира, след като отборът му победи Дженоа с 2:1 и се изкачи на първо място в класирането на Серия "А". След мача румънският треньор говори за играта на своя отбор, за направените промени, за своите изявления, както и за постижението да бъде на първо място в Серия "А". Той имаше и послание към критиците.

„Искам да говоря за мача и какво видях на терена. Тази вечер играхме в трудна обстановка и срещу отбор, който е силен след идването на Де Роси. Взимаме трите точки, което е важно. Те бяха по-малко развити отдясно и имаха по-изнесен нападател, затова реших да оставя Аканджи по-свободен, без да се включва в единоборства. Промените се правят според нивото на енергия и моментните решения. В началото, при резултат 2:0, Бони трябваше да влезе, но след това избрах Тюрам, защото имахме нужда от повече скорост. Извадих Жиелински и след това вкарах Аканджи, защото имахме нужда от двама силни полузащитници", започна Киву.

"Това е нашият начин да виждаме нещата, трябва да приемем какво се говори, осъзнавайки какво правим. Това, което казваме аз и Лаутаро, са неща, които си казваме помежду си. Групата е отдадена и сме там, независимо какво се случва. Знаем колко обичан е Интер в Италия. Продължаваме да работим, опитвайки се да подобрим играта си и да имаме добър сезон, докато се борим с негативизма и етикетите. Трябва да продължим осъзнато и с упорит труд. Преди пет месеца казвахте, че ще завършим на 8-мо или 10-то място, че изглеждаме свършени. Ние работим, за да покажем своята стойност. Мисля, че имаме нужда от малко повече последователност във всичко, но знаем какво трябва да правим и как. Понякога ни се получава, друг път не. Сега имаме важен мач в Рияд, не гледаме нищо друго“, допълни румънецът.

Снимки: Gettyimages

