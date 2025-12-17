Сити продава двама през зимния прозорец

Манчестър Сити е готов да разгледа оферти за защитника Рико Люис преди януарския трансферен прозорец на фона на нарастващата несигурност относно ролята му, твърди Football Insider.

Според източника, освен Люис, нападателят Оскар Боб също може да напусне отбора на Сити тази зима. Мястото на 22-годишния футболист в отбора в момента е под въпрос. Кристъл Палас е проявил интерес към норвежеца, с опция или да го даде под наем, или да го трансферира.

Люис е изиграл 12 мача във всички състезания този сезон, като е записал две асистенции. Боб е изиграл 14 мача, като е записал една асистенция.