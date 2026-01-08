Различни условия за пилотите на Тойота на теста за „Монте Карло“

При съвсем различни условия преминаха тестовете на пилотите на Тойота в Световния рали шампионат за рали „Монте Карло“, с което този месец стартира сезон 2026 в WRC.

Онзи ден Елфин Еванс кара основно на мокър асфалт и лек дъжд, а вчера Оливър Солберг започна също на мокра настилка, а след това в хода на деня заваля сняг, който обаче покри съвсем леко пътя.

Ogier’s Monte test also called off ❄️



Heavy snowfall in the French Alps forced Sébastien Ogier to cancel his scheduled Monte-Carlo pre-event test. Conditions were deemed unsuitable for meaningful running, echoing the disruption already faced by Hyundai earlier this week.



Winter… pic.twitter.com/hhAs2VxMkn — SplitTime Rally (@SplitTimeRally) January 8, 2026

Тежка катастрофа спря Сердеридис и Мюнстер

И днес Себастиен Ожие вече тества на пресен и мек сняг на асфалтовото трасе във френските Алпи. Но снеговалежът се оказа твърде силен и изпитанията на 9-кратния световен шампион бяха прекратени.

Прогнозата за времето по време на рали „Монте Карло“ (22-25 януари) все още не е достатъчно убедителна, за да кажем, че по отсечките ще има сняг и лед, но метеоролозите очакват превалявания. Не се знае обаче дали ще е достатъчно студено, за да се превърнат етапите в още по-трудни изпитания за екипажите.

Първото рали за годината в Европа събра 100 000 зрители