Различни условия за пилотите на Тойота на теста за „Монте Карло"

  8 яну 2026 | 17:57
Различни условия за пилотите на Тойота на теста за „Монте Карло“

При съвсем различни условия преминаха тестовете на пилотите на Тойота в Световния рали шампионат за рали „Монте Карло“, с което този месец стартира сезон 2026 в WRC.

Онзи ден Елфин Еванс кара основно на мокър асфалт и лек дъжд, а вчера Оливър Солберг започна също на мокра настилка, а след това в хода на деня заваля сняг, който обаче покри съвсем леко пътя.

Тежка катастрофа спря Сердеридис и Мюнстер
Тежка катастрофа спря Сердеридис и Мюнстер

И днес Себастиен Ожие вече тества на пресен и мек сняг на асфалтовото трасе във френските Алпи. Но снеговалежът се оказа твърде силен и изпитанията на 9-кратния световен шампион бяха прекратени.

Прогнозата за времето по време на рали „Монте Карло“ (22-25 януари) все още не е достатъчно убедителна, за да кажем, че по отсечките ще има сняг и лед, но метеоролозите очакват превалявания. Не се знае обаче дали ще е достатъчно студено, за да се превърнат етапите в още по-трудни изпитания за екипажите.

Първото рали за годината в Европа събра 100 000 зрители
Първото рали за годината в Европа събра 100 000 зрители
