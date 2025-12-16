Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година

Организаторите на Формула 1 обявиха официално, че надпреварата за Гран При на Португалия ще се завърне в календара на световния шампионат с двугодишен договор през 2027 и 2028.

BREAKING: Formula 1 to return to Portugal in 2027 and 2028



As part of a two-year agreement, the Autódromo Internacional do Algarve will be back on the F1 calendar!#F1 pic.twitter.com/WnYIY37jSr — Formula 1 (@F1) December 16, 2025

Състезанието ще се провежда на „Портимао“, която вече при два старта във Формула 1 през пандемичните сезони 2020 и 2021. Именно на португалското трасе през 2020 година Люис Хамилтън спечели своята победа №92, с която измести Михаел Шумахер от върха на класацията за най-много победи във Формула 1. Британецът спечели в Португалия и през 2021 година, така че той е единственият победител в надпревара от Формула 1 на „Портимао“.

Практически Гран При на Португалия ще заеме мястото в календара на Формула 1, което през последните години се заемаше от Гран При на Нидерландия. Както е известно организаторите на надпреварата на „Зандвоорт“ обявиха в в края на миналата година, че ще се оттеглят от Формула 1 в края на 2026 година, въпреки че състезанието в Ниската земя се радва на огромен интерес, най-вече заради Макс Верстапен. Именно успехите на четирикратния световен шампион бяха причината за възраждането на Гран При на Нидерландия, която попадна в календара на Формула 1 за сезон 2020, но тогава не се проведе преди да се завърне година по-късно.

Иначе кандидати за мястото на „Зандвоорт“ в календара на Формула 1 не липсваха. Освен в Португалия интерес проявиха още в Турция, Германия и Малайзия, но изглежда, че преговорите с организаторите на „Портимао“ са били най-ползотворни.

