Фермин Алдегер с тежка контузия на частния тест на Маркес

Пилотът на Грезини в MotoGP, Фермин Алдегер, получи контузия по време на тренировка с Дукати Panigale на пистата „Аспар“ във Валенсия. Днес там Марк Маркес записа първото си качване на мотоциклет след тежкото падане, което направи в Индонезия.
Група състезатели от MotoGP се събраха в Испания тази седмица за двудневни тестове в подготовка за сезон 2026, организирани от световния шампион Марк Маркес.
Марк Маркес се завръща на пистата за частен тест с Дукати
Освен Марк и брат му Алекс Маркес, които караха модифициран Дукати Panigale V2, на пистата „Гуадаласуар“, собственост на Хорхе Мартинес Аспар, присъстваше и Алдегер, който ще бъде новобранец през 2025 година.
През първия ден от двудневния тест 20-годишният пилот претърпя тежък инцидент и се наложи да бъде откаран в болница с линейка. В кратко изявление в социалните мрежи от Грезини съобщиха, че Алдегер е получил фрактура на лявата бедрена кост по време на тренировъчна сесия във Валенсия и му предстои операция утре в Барселона.
Според снимки, разпространени онлайн, Алдегер е тренирал с Ямаха R6, тъй като Дукати не са му предоставили мотоциклет за тренировки. R6 е спортен мотоциклет с обем 600 куб. см, който генерира 140 конски сили и се използва от много други пилоти за подготовка.
Алдегер ще бъде преместен в болница „Университари Дексеус“, част от групата Quironsalud, в Барселона, където се очаква да бъде опериран още днес или най-късно в петък сутринта.
След операцията испанецът ще се изправи пред надпревара с времето, за да завърши рехабилитацията си и да бъде готов за началото на предсезонната подготовка, която стартира на 3 февруари на "Сепанг" с първите зимни тестове.
Дотогава остават 20 дни, малко под три седмици, които пилотът от Мурсия ще трябва да използва максимално, ако не иска да пропусне началото на ключовия тест в Сепанг, който ще продължи до 5 февруари.
Вторият предсезонен тест ще се проведе в Бурирам, Тайланд, на 21 и 22 февруари.
Снимки: Gettyimages