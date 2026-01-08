Популярни
Тестът на Нювил за "Монте Карло" бе отложен заради обилен снеговалеж

  • 8 яну 2026 | 18:05
  • 155
  • 0
Тестът на Нювил за "Монте Карло" бе отложен заради обилен снеговалеж

Тестът на Тиери Нювил за рали "Монте Карло" беше отложен поради обилен снеговалеж. Световният шампион за 2024 година кара автомобила i20 N Rally2 на Хюндай в сряда, за да събере повече информация за работата на гумите Ханкук, а днес трябваше да е тестът му с Rally1 колата на заводския тим на корейския гигант.

Зимните условия в Южна Франция обаче превърнаха тестовата отсечка, избрана от Хюндай в напълно заснежен път, напълно неподходящ за изпитанията, които тимът се надяваше да проведе.

Различни условия за пилотите на Тойота на теста за „Монте Карло“
Различни условия за пилотите на Тойота на теста за „Монте Карло“

В своя история в Instagram Нювил коментира: "Имаме зимни условия – може да се помисли, че това е добре, защото това са условията, които се надяваме да имаме за ралито, но миналото доказва, че отдавна не сме имали такива условия, така че това не са оптималните условия за нас днес, нито тези, които търсехме."

От тима осигуриха снегорин, за бъде почистен дебелият пресен сняг, но това се оказа неефективно решение и затова беше взето решение денят за тестове да бъде прекратен.

Нювил потвърди, че ФИА е приела искането тестовият ден да бъде отложен, а не отменен, което означава, че пилотът не губи един от разпределените си тестови дни за сезона.

Първото рали за годината в Европа събра 100 000 зрители
Първото рали за годината в Европа събра 100 000 зрители

"За съжаление, не беше денят, на който се надявахме - добави той. - Но ще тестваме отново до края на седмицата и се надявам да свършим необходимата работа, която планирахме, при по-стабилни условия, за да можем наистина да сравним еволюциите, които искахме да изпробваме."

Адриен Фурмо тества автомобила от клас Rally1 в сряда. Хейдън Падън трябва да кара утре. Хюндай провежда медиен ден в събота, така че тестът на Нювил вероятно ще се състои в неделя.

Шефът на Ланча каза какво очаква от Грязин и Росел
Шефът на Ланча каза какво очаква от Грязин и Росел
 Хюндай се сбогува с Финландия, мести тестовата си база във Франция
Хюндай се сбогува с Финландия, мести тестовата си база във Франция
Снимки: Gettyimages

