Волф описа сезона на Антонели като „битка с канибали“

  • 15 дек 2025 | 18:08
  • 163
  • 0

Шефът на Мерцедес Тото Волф описа дебютния сезон на Андреа Кими Антонели във Формула 1 като „битка с канибали“. Италианецът зае мястото на Люис Хамилтън за началото на сезон 2025 и още в първото си състезание в Австралия се класира 4-и.

Последваха още силни изяви, но и сериозен спад във формата на Антонели в европейските стартове. В последната част от сезона Андреа отново се върна в челото като завърши на подиума в Сао Пауло и Лас Вегас. Специално в Щатите Антонели стартира 17-и и завърши 4-и със само едно спиране в бокса, а след дисквалификацията на Ландо Норис италианецът беше класиран трети.

В края на сезона Антонели завърши 7-и със 150 точки, само на 6 зад Люис Хамилтън, а Мерцедес си осигури второто място в крайното класиране при конструкторите.

„Още преди началото на сезона казах, че тази година ще видим брилянтни изяви на Кими, които ще демонстрират таланта му – обясни Волф. – Както и моменти, при които ще си скубем косите, но това ще са дните, в които той ще научи най-много.

„Всичко това се случи, имахме възходи и спадове, научихме много, но не трябва да забравяме, че той е само на 19 години.

„За първи път Антонели се озова сред канибалите във Формула 1 и мисля, че той се представи добре в битката с тях, така че определено имаме високи очаквания за него в бъдеще.“

Снимки: Gettyimages

