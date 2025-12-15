Волф описа сезона на Антонели като „битка с канибали“

Шефът на Мерцедес Тото Волф описа дебютния сезон на Андреа Кими Антонели във Формула 1 като „битка с канибали“. Италианецът зае мястото на Люис Хамилтън за началото на сезон 2025 и още в първото си състезание в Австралия се класира 4-и.

Последваха още силни изяви, но и сериозен спад във формата на Антонели в европейските стартове. В последната част от сезона Андреа отново се върна в челото като завърши на подиума в Сао Пауло и Лас Вегас. Специално в Щатите Антонели стартира 17-и и завърши 4-и със само едно спиране в бокса, а след дисквалификацията на Ландо Норис италианецът беше класиран трети.

It’s the big one… time to crown your 2025 Overtake of the Year! 🤩



Relive our eight epic monthly winners, then click the video to cast your vote! 🗳️#F1 @cryptocom — Formula 1 (@F1) December 15, 2025

Марко: Верстапен щеше да е шампион, ако Хорнър беше уволнен по-рано

В края на сезона Антонели завърши 7-и със 150 точки, само на 6 зад Люис Хамилтън, а Мерцедес си осигури второто място в крайното класиране при конструкторите.

„Още преди началото на сезона казах, че тази година ще видим брилянтни изяви на Кими, които ще демонстрират таланта му – обясни Волф. – Както и моменти, при които ще си скубем косите, но това ще са дните, в които той ще научи най-много.

Гюнтер Щайнер предложи на Ландо Норис да пробва мотор от MotoGP

„Всичко това се случи, имахме възходи и спадове, научихме много, но не трябва да забравяме, че той е само на 19 години.

„За първи път Антонели се озова сред канибалите във Формула 1 и мисля, че той се представи добре в битката с тях, така че определено имаме високи очаквания за него в бъдеще.“

Хил: Верстапен може би уважава повече Пиастри, а не Норис

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages