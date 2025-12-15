Лукаку може да помогне на Наполи в битката за Суперкупата на Италия

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку е все по-близо до първите си игрови минути през този сезон, като е много вероятно да отпътува с тима за Саудитска Арабия, където италианският шампион ще участва в минитурнира за Суперкупата на Италия, съобщават медиите на Апенините.

Както е известно, Лукаку все още няма изигран мач през настоящата кампания, тъй като получи сериозна травма в лявото си бедро по време на последната предсезонна контрола на Наполи. През миналата седмица той най-после поднови отборни тренировки и така е възможно да бъде на пейката на “партенопеите” за полуфиналния сблъсък с Милан в четвъртък. Ако неаполитанците спечелят въпросния мач, следващия понеделник те ще спорят с Интер или Болоня във финала за Суперкупата.

Снимки: Gettyimages