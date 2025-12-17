Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Купата на Краля се завърна с пет нови мача и една сензация

Купата на Краля се завърна с пет нови мача и една сензация

  • 17 дек 2025 | 00:46
  • 295
  • 0
Купата на Краля се завърна с пет нови мача и една сензация

Във вече изминалия 16-и декември (вторник) се изиграха първите пет срещи от турнира за Купата на Краля.

Голяма изненада се случи още в първия двубой, в който Депортиво Ла Коруня победи елитния Майорка с минималното 1:0. Единственият гол в мача отбеляза Ное Карио, който се разписа в 85-ата минута, след като се бе появил само пет минути по-рано. Шокът за Майорка е огромен, тъй като само преди 20 месеца те играха финал в турнира.

Елче от своя страна не допусна изненада срещу втородивизионния Ейбар и се наложи с 1:0 като гост. Единственият гол вкара Адам Бойар в 27-ата минута.

Реал Сосиедад продължи с колебливите си изяви тази есен, но все пак стигна до измъчен успех в последните минути с 2:1 срещу Елденсе. Баските поведоха в 79-ата минута с попадението на Лука Сучич, но съвсем скоро допуснаха изравняване в 81-вата минута чрез Начо Квинтана. Гостите все пак си върнаха преднината преди последния съдийски сигнал, така че не се наложи да има продължения, тъй като в 6-ата минута на добавеното време Пабло Марин се разписа.

Валенсия нямаше кой знае колко проблеми срещу Спортинг Хихон и победи с 2:0. Първият гол падна още в 4-ата минута и го реализира Лукас Белтран, а след него точен бе и Даниел Раба в 48-ата.

Носителят на трофея Барселона пък се измъчи неочаквано срещу Гуадалахара, но в крайна сметка каталунците се наложиха с 2:0. Този мач можехте да проследите в реално време на Sportal.bg.

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата
Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Пари Сен Жермен обра наградите на ФИФА

Пари Сен Жермен обра наградите на ФИФА

  • 16 дек 2025 | 19:45
  • 5358
  • 3
Луис Енрике с още едно признание за феноменалния сезон на ПСЖ

Луис Енрике с още едно признание за феноменалния сезон на ПСЖ

  • 16 дек 2025 | 19:40
  • 1884
  • 2
Снимката, зад която стои ужасяваща история: дупка от куршум на портрета на Синиша Михайлович

Снимката, зад която стои ужасяваща история: дупка от куршум на портрета на Синиша Михайлович

  • 16 дек 2025 | 18:48
  • 6754
  • 5
Реал Мадрид да не се оправдава със съдиите, призоваха испанските рефери

Реал Мадрид да не се оправдава със съдиите, призоваха испанските рефери

  • 16 дек 2025 | 18:17
  • 2363
  • 4
Еди Хау: Загубата на Дан Бърн е голям удар за нас

Еди Хау: Загубата на Дан Бърн е голям удар за нас

  • 16 дек 2025 | 18:11
  • 1214
  • 1
Милан е бил ощетен при ремито със Сасуоло, призна съдийски шеф

Милан е бил ощетен при ремито със Сасуоло, призна съдийски шеф

  • 16 дек 2025 | 18:05
  • 2117
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

  • 17 дек 2025 | 00:18
  • 9490
  • 53
Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 5994
  • 7
Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 23:56
  • 5537
  • 12
Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 21242
  • 60
И на върха пак е Усман Дембеле

И на върха пак е Усман Дембеле

  • 16 дек 2025 | 19:53
  • 12123
  • 22
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 17096
  • 15