Купата на Краля се завърна с пет нови мача и една сензация

Във вече изминалия 16-и декември (вторник) се изиграха първите пет срещи от турнира за Купата на Краля.

Голяма изненада се случи още в първия двубой, в който Депортиво Ла Коруня победи елитния Майорка с минималното 1:0. Единственият гол в мача отбеляза Ное Карио, който се разписа в 85-ата минута, след като се бе появил само пет минути по-рано. Шокът за Майорка е огромен, тъй като само преди 20 месеца те играха финал в турнира.

Елче от своя страна не допусна изненада срещу втородивизионния Ейбар и се наложи с 1:0 като гост. Единственият гол вкара Адам Бойар в 27-ата минута.

Реал Сосиедад продължи с колебливите си изяви тази есен, но все пак стигна до измъчен успех в последните минути с 2:1 срещу Елденсе. Баските поведоха в 79-ата минута с попадението на Лука Сучич, но съвсем скоро допуснаха изравняване в 81-вата минута чрез Начо Квинтана. Гостите все пак си върнаха преднината преди последния съдийски сигнал, така че не се наложи да има продължения, тъй като в 6-ата минута на добавеното време Пабло Марин се разписа.

Валенсия нямаше кой знае колко проблеми срещу Спортинг Хихон и победи с 2:0. Първият гол падна още в 4-ата минута и го реализира Лукас Белтран, а след него точен бе и Даниел Раба в 48-ата.

Носителят на трофея Барселона пък се измъчи неочаквано срещу Гуадалахара, но в крайна сметка каталунците се наложиха с 2:0. Този мач можехте да проследите в реално време на Sportal.bg.

