Левски пусна билетите за мача с Витоша (Бистрица)

Левски пусна в продажба билетите за мача срещу Витоша (Бистрица) от 1/8-финалите на Sesame Купа на България. Двубоят е в четвъртък (11 декември) от 17:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касите пред сектор А на "Герена".

В четвъртък билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 12:00 часа на тези на улица "Тодорини кукли" и на арката пред Сектор А.

Деца до 14 години (включително) ще могат да посетят мача с Витоша (Бистрица) безплатно, като условието е да имат пълнолетен придружител. Един придружител може да отговаря за до 2 деца, а запазените за целта места се намират в блок 20 на сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

В деня на срещата билети няма да се продават в официалния магазин на клуба.

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 100 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 42 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 36 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 30 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 24 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 21 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 12 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 18 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 12 лв.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион "Георги Аспарухов".