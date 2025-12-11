Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде мнението си след последния мач на "сините" през 2025 г. Отборът на испанския специалист удари с 3:0 Витоша (Бистрица) и се класира за четвъртфиналите от турнира Sesame Купа на България.

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

"Беше от типичните мачове, които трябва да вземеш на 100%. Противникът нямаше какво да губи и обраното - ти имаш какво да губиш, затова трябва на 100% да продължиш напред. В такива мачове е важно да откриеш резултата възможно най-бързо. Направихме това, каквото трябваше - да спечелим и да преминем в следващия кръг. Не, никой не е мислил вече за почивката, момчетата са зрели, показахме зрялост и създадохме доста положения. Аз съм бил в положението на другия отбор - да няма какво да губиш. Колективът ни е доста зрял, подхожда сериозно, нямаше такива мисли. Не трябва да се връщаме толкова към едно и също, играхме и бихме, свършихме това, което беше нужно. В такива мачове е важен вторият гол, след който ти тръгва играта. Най-важното е, че сме вече в следващия кръг.

Ради Кирилов: Чака ни добро бъдеще, но сега идва трудното

Каква година изпраща Левски ли? Старая се съм в настоящето и да не обръщам глава назад. Очевидно е, че в последния полусезон всичко се случи положително. Това, както винаги съм казвал, се дължи на футболистите - и на тези в отбора, и на тези, които вече не са в отбора. Този сезон започнахме много добре, бяхме близо да влезем в груповата фаза в Европа, помечтахме. До момента мисля, че следваме положителната линия - в купата и първенството. Още веднъж ще кажа, че това се дължи на отношението на футболистите. Да не забравяме публиката - тя ни подкрепя от първия ден по невероятен начин, това е много важен фактор. Но да гледаме в настоящето. Винаги търсим къде можем да подобрим нещо - на терена и извън него.

Искаме да накараме привържениците да се гордеят с отбора си. Футболът е динамичен процес, не е две плюс две да прави четири. Много дълъг отговор бих дал какво трябва да подобрим, трябва да сме амбициозни, във всеки момент има какво да подобриш. Високо трябва да ценим какво правят играчите. Искам да пожелая весели празници на всички", каза испанският треньор на "сините".