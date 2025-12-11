Узунов: Благодаря на момчетата, че стигнахме дотук

Наставникът на Витоша (Бистрица) бе доволен от представнето на тима в турнира за Sesame Купата на България. Тимът от Югозапдната трета лига стигна до осминафиналите, но отпадна след загуба с 0:3 от Левски.

“Искам да благодаря на момчетата, че стигнахме дотук. На “Герена” се играе трудно. Разликата е голяма - динамиката е друга в Първа лига. Докато бяхме свежи отговорихме до голяма степен, но разликата се получи най-вече през второто време. Бяхме добре подготвени и се представихме на добро ниво за ситуацията. Все пак това е лидерът в класирането. Имаме няколко възрасти деца в Бистрица. Много се радвам, че дойдоха да ни подкрепят. Имам и апел да подкрепим Любо Пенев, Борислав Михайлов и Петър Хубчев. В битката трябва да излязат победители”, каза Узунов.