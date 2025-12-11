Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Витоша (Бистрица)
  3. Узунов: Благодаря на момчетата, че стигнахме дотук

Узунов: Благодаря на момчетата, че стигнахме дотук

  • 11 дек 2025 | 19:54
  • 350
  • 0
Узунов: Благодаря на момчетата, че стигнахме дотук

Наставникът на Витоша (Бистрица) бе доволен от представнето на тима в турнира за Sesame Купата на България. Тимът от Югозапдната трета лига стигна до осминафиналите, но отпадна след загуба с 0:3 от Левски.

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

“Искам да благодаря на момчетата, че стигнахме дотук. На “Герена” се играе трудно. Разликата е голяма - динамиката е друга в Първа лига. Докато бяхме свежи отговорихме до голяма степен, но разликата се получи най-вече през второто време. Бяхме добре подготвени и се представихме на добро ниво за ситуацията. Все пак това е лидерът в класирането. Имаме няколко възрасти деца в Бистрица. Много се радвам, че дойдоха да ни подкрепят. Имам и апел да подкрепим Любо Пенев, Борислав Михайлов и Петър Хубчев. В битката трябва да излязат победители”, каза Узунов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 3105
  • 3
Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

  • 11 дек 2025 | 20:11
  • 12256
  • 56
Ради Кирилов: Чака ни добро бъдеще, но сега идва трудното

Ради Кирилов: Чака ни добро бъдеще, но сега идва трудното

  • 11 дек 2025 | 19:34
  • 468
  • 0
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 45491
  • 131
Награда за най-добрия от Ботев (Пд) на Коледния базар на "канарчетата"

Награда за най-добрия от Ботев (Пд) на Коледния базар на "канарчетата"

  • 11 дек 2025 | 18:09
  • 425
  • 1
Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

Капитанът на "шоколадите" стана "еделвайс"

  • 11 дек 2025 | 17:48
  • 665
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

  • 11 дек 2025 | 20:11
  • 12256
  • 56
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 45491
  • 131
Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 3105
  • 3
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 5846
  • 12
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 17062
  • 19
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 15014
  • 35