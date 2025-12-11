Популярни
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
  • 3968
  • 14
Отборите на Левски и Витоша (Бистрица) стартират осминафиналите на Sesame Купа на България. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е с начален час 17:30 и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

Домакините имаха шанса да изтеглят привидно най-лекия жребий за тази фаза, след като съперникът е единственият отбор, който не е част от efbet Лига в тази фаза. В предишния кръг "сините" нямаха проблеми с тима на Хебър и го победиха с 3:0 като гост.

Гостите започната надпреварата още в междуобластните квалификации, където в зона Югозападна България отстраниха с дузпи Оборище след 0:0 в игровото време. В предварителния кръг Витоша се справи с втородивизионния Локомотив (Горна Оряховица) с 2:1. В първия кръг тимът от покрайнините на София хвърли най-голямата бомба до момента, като отстрани след дузпи Берое след 0:0 в редовното време и продълженията.

В първенството Левски се представи отлично през есенния полусезон и завършва годината като лидер със седем точки преднина пред втория ЦСКА 1948. Витоша от своя страна е на трета позиция в Югозападната трета лига.

Очаква се наставникът на "сините " Хулио Веласкес да направи за пореден път множество смени. Аут от срещата поради различни причини са Мустафа Сангаре, Георги Костадинов, Асен Митков и Евертон Бала.

Последно двата тима играха един срещу друг преди шест години. Тогава на 8 декември 2019 година в efbet Лига Левски победи с 2:0 с голове на Паулиньо и Станислав Иванов.

