Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

Спортно-техническата комисия към БФС обяви датите и часовете на осминафиналните срещи за Sesame Купа на България. Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на този етап от турнира, като техният двубой е на 11 декември (четвъртък) от 17:30 часа.
Столичният сблъсък между ЦСКА и Локомотив (София) е в събота (13 декември) от 18:00 часа, а защитаващият трофея Лудогорец гостува на Септември (София) в понеделник (15 декември) от 17:30 ч.
Ето програмата за 1/8-финалите:
11.12 /четвъртък/ Левски Сф - Витоша Бистр 17.30
12.12 /петък/ Черно море Вн - Арда 17.30
13.12 /събота/ Славия - ЦСКА 1948 12.00
Спартак Вн - Ботев Пд 15.00
ЦСКА - Локомотив Сф 18.00
14.12 /неделя/ Добруджа - Ботев Враца 13.00
Локомотив Пд - Монтана 16.00
15.12 /понеделник/ Септември Сф - Лудогорец Рз 17.30
Снимки: Startphoto