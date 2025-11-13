Популярни
Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

  • 13 ное 2025 | 16:48
  • 5911
  • 0

Спортно-техническата комисия към БФС обяви датите и часовете на осминафиналните срещи за Sesame Купа на България. Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на този етап от турнира, като техният двубой е на 11 декември (четвъртък) от 17:30 часа.

Столичният сблъсък между ЦСКА и Локомотив (София) е в събота (13 декември) от 18:00 часа, а защитаващият трофея Лудогорец гостува на Септември (София) в понеделник (15 декември) от 17:30 ч.

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Ето програмата за 1/8-финалите:

11.12 /четвъртък/ Левски Сф - Витоша Бистр 17.30

12.12 /петък/ Черно море Вн - Арда 17.30

13.12 /събота/ Славия - ЦСКА 1948 12.00

Спартак Вн - Ботев Пд 15.00

ЦСКА - Локомотив Сф 18.00

14.12 /неделя/ Добруджа - Ботев Враца 13.00

Локомотив Пд - Монтана 16.00

15.12 /понеделник/ Септември Сф - Лудогорец Рз 17.30

Снимки: Startphoto

