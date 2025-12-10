Популярни
  Levski
  2. Левски
  3. Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

  • 10 дек 2025 | 16:15
  • 3783
  • 7
Слушай на живо: Левски - Витоша (Бистрица)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди утрешния двубой срещу Витоша (Бистрица) от осминафиналите на Sesame Купа на България. Испанският специалист сподели очакванията си за срещата, след което направи равносметка за отминаващата година.

В предишния кръг от надпреварата "сините" отстраниха Хебър, а "тигрите" хвърлиха голямата бомба, елиминирайки Берое след дузпи.

"Имахме възможност да анализираме съперника. Гледахме техни мачове. Наблюдавахме начина, по който играят, когато притежават топката и когато се защитават. Промените в стартовите 11 не се базират на това отборът, срещу който играем, от коя дивизия е. Ще преценим какво е натоварването при играчите и моментното им състояние.

Асен Митков е играч от отбора като всички останали. Както към него, така и към всички останали имам абсолютно доверие. Нашите задължения, като хора, които съставляваме спортно-техническия щаб, са да направим така, че всички футболисти, на база това как работят и доверието в тях, да показват най-доброто от себе си. Утре Асен няма да бъде опция, защото изпитва болка. Няма да може да попадне в групата за мача. Подхождаме по нормален начин.

Левски застана твърдо зад Асен Митков
Левски застана твърдо зад Асен Митков

Петимата футболисти, които няма да попаднат в групата за мача, са Оги, Сангаре, Костадинов, Асен Митков и Евертон Бала, който в близките часове очаква да стане баща.

Играчите са фокусирани върху мача. Не сме имали свободен ден тази седмица. Използвахме всички дни, за да тренираме. Намирам момчетата абсолютно концентрирани за утрешния двубой. С идеята да изиграят добър мач и да го спечелят. Уважение към турнира и към противника. Трябва да влезем отговорно в мача и да зарадваме нашите фенове.

Еверон Бала се прибра в Бразилия
Еверон Бала се прибра в Бразилия

Моят начин да процедирам е ден за ден и седмица за седмица. Ако трябва да оценим периода, в който сме тук, истината е, че се чувствам много щастлив в този клуб. Радваме се на всеки един ден тук. Както през миналия сезон, така и сега имаме много добри резултати. До момента оценката ми е положителна. За всичко това допринасят всички служители в клуба. Трябва да поддържаме това ниво и да се опитваме да се подобряваме всеки ден.

Мисля да направим добър мач, който да спечелим. Доволен съм от работата на абсолютно всички футболисти. Когато отвори трансферният прозорец, да се опитаме да влагаме най-малко енергия", каза Веласкес.

