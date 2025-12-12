Популярни
Какво ще прави доктор Марко след Формула 1?

  • 12 дек 2025 | 15:43
  • 411
  • 0

След над 20 години във Формула 1 доктор Хелмут Марко напуска Ред Бул и световния шампионат и мнозина се зачудиха какво ще прави 82-годишният бивш пилот, който вече обясни, че няма намерение да се пенсионира.

„Аз имам и други интересни – обясни Марко пред австрийски медии. – Имам и други бизнеси. Може би ще идвам на 1-2 състезания от Формула 1, но това ще е всичко.“

Доктор Марко обаче категорично отрече възможността да остане в спорта и да работи като тв анализатор и постоянен гост в някоя от телевизиите, които излъчват Формула 1.

„Никога няма да ме видите да тичам из падока с микрофон и да правя интервюта - уточни доктор Марко. – Същото важи и за анализите по телевизията, нямам нужда.“

Снимки: Gettyimages

