Какво ще прави доктор Марко след Формула 1?

След над 20 години във Формула 1 доктор Хелмут Марко напуска Ред Бул и световния шампионат и мнозина се зачудиха какво ще прави 82-годишният бивш пилот, който вече обясни, че няма намерение да се пенсионира.

„Аз имам и други интересни – обясни Марко пред австрийски медии. – Имам и други бизнеси. Може би ще идвам на 1-2 състезания от Формула 1, но това ще е всичко.“

2024 🆚 2025



A season's worth of Drivers' Standings shuffling! 👀🔀#F1 pic.twitter.com/LdaJPm13Ak — Formula 1 (@F1) December 11, 2025

Мерцедес може да намали клиентите си във Формула 1

Доктор Марко обаче категорично отрече възможността да остане в спорта и да работи като тв анализатор и постоянен гост в някоя от телевизиите, които излъчват Формула 1.

„Никога няма да ме видите да тичам из падока с микрофон и да правя интервюта - уточни доктор Марко. – Същото важи и за анализите по телевизията, нямам нужда.“

Бивш пилот предупреди Пиастри да не напуска Макларън

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages